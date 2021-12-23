Bu Fener'in işi zor

Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe, VavaCars Fatih Karagümrük ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Sarı-lacivertlilerin galibiyet hasreti 3 maça çıkarken, lider Trabzonspor ile puan farkı 16'ya yükseldi. Olimpiyat Stadı'ndaki karşılaşmada Karagümrük, Pesic'in 31. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. 37'de Burak, Pelkas'ın kaleye giren şutunu koluyla kesince penaltıya sebep olup, kırmızı kart gördü. Pozisyona itiraz eden Caner de atıldı. 40'ta atışı kullanan Mesut Özil skoru eşitledi.



VIVIANO DEVLEŞTİ

İkinci yarıda 9 kişilik rakibine karşı tek kale oynayan Fenerbahçe, cansiperane savaşan Karagümrük savunması ve kalesinde devşleşen Viviano'yu aşamayınca mücadele 1-1 sona erdi. Ligde 5. beraberliğini alan ve 29 puana çıkan Kanarya ilk yarının son maçında Kadıköy'de Öznur Kablo Kayserispor'u ağırlayacak. 26 puana yükselen Fatih Karagümrük ise Alanyaspor deplasmanına gidecek.

64. dakikada Serdar Dursun ile attığı golü hakem Erkan Özdamar, Serdar'ın Zukanovic'e faul yaptığı gerekçesiyle iptal etti. VAR bu pozisyonda hakem düdük çaldığı için devreye girmedi. Sarı-lacivertli taraftarlar sosyal medyada, "Faul ile ilgisi olmayan pozisyonda Serdar'ın golü iptal edildi" diyerek Özdamar'a tepki.

Murat Göle'nin önceki hoca değişiminde takımın başında çıktığı son maçta Konyaspor da 9 kişi kalmıştı. Fenerbahçe o maçı da kazanamayarak 1-0 kaybetmişti.