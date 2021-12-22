SPOR HABERİ - Fenerbahçe galibiyet peşinde! İşte Fatih Karagümrük maçı muhtemel 11'i

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında bugün Fatih Karagümrük ile karşılaşacak. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Erkan Özdamar yönetecek. Süper Lig'de beklenen performansı sergileyemeyen Fenerbahçe, 17 maçta 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı. Hanesine 28 puan yazdırabilen sarı-lacivertli takım, haftaya 5'inci sırada girdi.
KARAPINAR İLE DEVAM
Son iki maçında 5 puan kaybeden ve lider Trabzonspor'un 14 puan gerisine düşen Fenerbahçe, istenilen sonuçların alınamaması nedeniyle teknik direktör Vitor Pereira ile yollarını ayırdı. Sarı-lacivertli takımın karşılaşmaya yardımcı antrenör Tahir Karapınar yönetiminde çıkması bekleniyor. 17 haftada 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 mağlubiyet sonucunda 10. sırada yer alan ve kötü gidişatı durduramayan Karagümrük için de karşılaşma büyük önem taşıyor.
F.BAHÇE'DE 5 EKSİK
Sarı-lacivertli takımda 2 futbolcu, Fatih Karagümrük karşısında forma giyemeyecek. Sakatlığını atlatan ve saha çalışmalarına başlayan Altay Bayındır ile tedavisi devam eden Ferdi Kadıoğlu, Berisha, Tisserand ve Max Meyer karşılaşmada oynamayacak.