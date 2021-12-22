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SPOR HABERİ - Fenerbahçe galibiyet peşinde! İşte Fatih Karagümrük maçı muhtemel 11'i

Spor haberi... Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Fatih Karagümrük'ün konuğu olacak. Atatürk Olimpiyat Stadı'nın ev sahipliği yapacağı maç 20.00'de başlayacak Pereira ile yollarını ayıran sarı-lacivertli ekip, yeni sayfa açmaya çalışacak. İşte Fenerbahçe Fatih Karagümrük maçına dair detaylar ve karşılaşmanın muhtemel 11'leri...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Aralık 2021 Çarşamba 06:50
SPOR HABERİ - Fenerbahçe galibiyet peşinde! İşte Fatih Karagümrük maçı muhtemel 11'i

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında bugün Fatih Karagümrük ile karşılaşacak. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Erkan Özdamar yönetecek. Süper Lig'de beklenen performansı sergileyemeyen Fenerbahçe, 17 maçta 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı. Hanesine 28 puan yazdırabilen sarı-lacivertli takım, haftaya 5'inci sırada girdi.

SPOR HABERİ - Fenerbahçe galibiyet peşinde! İşte Fatih Karagümrük maçı muhtemel 11'i

KARAPINAR İLE DEVAM
Son iki maçında 5 puan kaybeden ve lider Trabzonspor'un 14 puan gerisine düşen Fenerbahçe, istenilen sonuçların alınamaması nedeniyle teknik direktör Vitor Pereira ile yollarını ayırdı. Sarı-lacivertli takımın karşılaşmaya yardımcı antrenör Tahir Karapınar yönetiminde çıkması bekleniyor. 17 haftada 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 mağlubiyet sonucunda 10. sırada yer alan ve kötü gidişatı durduramayan Karagümrük için de karşılaşma büyük önem taşıyor.

SPOR HABERİ - Fenerbahçe galibiyet peşinde! İşte Fatih Karagümrük maçı muhtemel 11'i

F.BAHÇE'DE 5 EKSİK
Sarı-lacivertli takımda 2 futbolcu, Fatih Karagümrük karşısında forma giyemeyecek. Sakatlığını atlatan ve saha çalışmalarına başlayan Altay Bayındır ile tedavisi devam eden Ferdi Kadıoğlu, Berisha, Tisserand ve Max Meyer karşılaşmada oynamayacak.

SPOR HABERİ - Fenerbahçe galibiyet peşinde! İşte Fatih Karagümrük maçı muhtemel 11'i

DEMİREL ESKİ TAKIMINA KARŞI
VAVACARS Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Volkan Demirel, eski takımı Fenerbahçe'ye karşı sahaya çıkacak. Sarı-lacivertli ekibin 17 yıl boyunca kalesini koruyan Demirel, son 2 sezonda da yardımcı antrenörlük görevini üstlenmişti. Kırmızı-siyahlı takım, Demirel yönetiminde çıktığı ilk maçta Göztepe'yi 1-0 mağlup etti. Caner Erkin de forma şansı bulması halinde eski takımına karşı mücadele edecek.

SPOR HABERİ - Fenerbahçe galibiyet peşinde! İşte Fatih Karagümrük maçı muhtemel 11'i

BİR KEZ YENİLDİ
Fatih Karagümrük ile ligde daha önce 10 kez karşılaşan Fenerbahçe, 7 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı; 16 gol atıp, 10 gol yedi. Sarı-lacivertliler, geçen sezon oynanan karşılaşmalarda rakibini 2-1'lik skorlarla geçmişti.

SPOR HABERİ - Fenerbahçe galibiyet peşinde! İşte Fatih Karagümrük maçı muhtemel 11'i

DÖRT FUTBOLCU CEZA SINIRINDA
Fenerbahçe'de 4 oyuncu, Fatih Karagümrük maçı öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-lacivertli ekipte Luiz Gustavo, Filip Novak, Serdar Aziz ve Attila Szalai, 4. sarı kartlarını görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 19. haftadaki Yeni Malatyaspor müsabakasında görev yapamayacak.

SPOR HABERİ - Fenerbahçe galibiyet peşinde! İşte Fatih Karagümrük maçı muhtemel 11'i

KARAGÜMRÜK-FENERBAHÇE MUHTEMEL 11'LERİ

KARAGÜMRÜK: VIVIANO, HEDENSTAD, BURAK, ZUKANOVIC, CANER, BERTOLACCI, BIGLIA, ADNAN, SALIBUR, KARAMOH, A. MUSA

SPOR HABERİ - Fenerbahçe galibiyet peşinde! İşte Fatih Karagümrük maçı muhtemel 11'i

FENERBAHÇE: BERKE, NAZIM, KIM, SZALAI, NOVAK, M. HAKAN, İRFAN CAN, OSAYI, MESUT, ROSSI, SERDAR

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