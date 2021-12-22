Karagümrük-Fenerbahçe maçı öncesi Volkan Demirel konuştu! "İçimdeki heyecan..."

Süper Lig'in 18. haftasında Fatih Karagümrük sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Karagümrük'ün teknik direktörü Volkan Demirel, eski takımına karşı 3 puan mücadelesi verecek. Müsabaka öncesi açıklamalarda bulunan Demirel, hedefleri olduğunu ve bu hedefler doğrultusunda Türk futboluna yararlı olmaya çalışacağını ifade etti.



İşte Volkan Demirel'in açıklamaları...



"İçimdeki heyecan kıpır kıpır ama tabii ki Fenerbahçe olması özel kılıyor. Beni ben yapan Fenerbahçe'dir. Hedeflerim var. Bu hedeflerim doğrultusunda, Türk futboluna elimden geldiğince yararlı olmaya çalışacağım."

"Fenerbahçe'nin içini, dışını, şu an ne yaşandığını çok iyi bilmekteyim ama kendi takımımla alakalı düşüncelerim var. Ben artık bir sorumluluk sahibiyim. Bunun için de elimden gelen mücadeleyi vermek için sahaya çıkacağım."

"Fenerbahçeli taraftarlarının bana verdiği destek verdiklerini biliyorum. Gönüllerinin benimle olduğunu biliyorum. Bu da bana çok büyük bir güç veriyor."