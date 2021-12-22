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Fenerbahçe'den Alex de Souza bombası! Efsane geri dönüyor

Vitor Pereira'nın ayrılığı sonrası teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de gündeme gelen son isim Alex de Souza oldu. Sarı-lacivertlilerin, şu anda Sao Paulo B takımını çalıştıran Brezilyalı efsaneyi listenin ilk sırasına aldığı öğrenildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Aralık 2021 Çarşamba 10:09
Fenerbahçe'den Alex de Souza bombası! Efsane geri dönüyor

Beşiktaş derbisi sonrası Vitor Pereira ile yolları ayıran Fenerbahçe, hoca arayışlarına başladı. Sarı-Lacivertliler, listenin ilk sırasına Alex de Souza'yı yazdı.

Fenerbahçe'den Alex de Souza bombası! Efsane geri dönüyor

Akşam'ın haberine göre; yönetim, takımı Brezilya ekibi FC Sao Paulo B takımında teknik direktör olarak kariyerini sürdüren Alex'e emanet etmeyi düşünüyor. 44 yaşındaki çalıştırıcı ile görüşmelere başlandı. Alex'in yanıtı bekleniyor.

Fenerbahçe'den Alex de Souza bombası! Efsane geri dönüyor

İKİNCİ ADAY DAUM

Fenerbahçe, Alex'ten olumsuz bir yanıt alması durumunda ise eski teknik direktörü Christoph Daum'a yönelecek. Daum, Fenerbahçe'yi yeniden çalışmaya sıcak bakıyor.

Fenerbahçe'den Alex de Souza bombası! Efsane geri dönüyor

BILIC, İSMAİL KARTAL VE ZICO DA GÜNDEMDE

Listede bulunan bir diğer isim ise Slaven Bilic... Bilic'in Guan ile olan sözleşmesini ocak ayında feshetme şansı bulunuyor. Fenerbahçeli idareciler bu konuda gelişmeleri yakından takip ediyor. Zico, İsmail Kartal gibi olasılıklar da yönetim tarafından masaya yatırıldı.

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