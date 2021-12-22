Fenerbahçe'den Alex de Souza bombası! Efsane geri dönüyor

BILIC, İSMAİL KARTAL VE ZICO DA GÜNDEMDE

Listede bulunan bir diğer isim ise Slaven Bilic... Bilic'in Guan ile olan sözleşmesini ocak ayında feshetme şansı bulunuyor. Fenerbahçeli idareciler bu konuda gelişmeleri yakından takip ediyor. Zico, İsmail Kartal gibi olasılıklar da yönetim tarafından masaya yatırıldı.