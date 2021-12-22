Fenerbahçe'den Alex de Souza bombası! Efsane geri dönüyor

Beşiktaş derbisi sonrası Vitor Pereira ile yolları ayıran Fenerbahçe, hoca arayışlarına başladı. Sarı-Lacivertliler, listenin ilk sırasına Alex de Souza'yı yazdı.
Akşam'ın haberine göre; yönetim, takımı Brezilya ekibi FC Sao Paulo B takımında teknik direktör olarak kariyerini sürdüren Alex'e emanet etmeyi düşünüyor. 44 yaşındaki çalıştırıcı ile görüşmelere başlandı. Alex'in yanıtı bekleniyor.
İKİNCİ ADAY DAUM
Fenerbahçe, Alex'ten olumsuz bir yanıt alması durumunda ise eski teknik direktörü Christoph Daum'a yönelecek. Daum, Fenerbahçe'yi yeniden çalışmaya sıcak bakıyor.