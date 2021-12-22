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Fenerbahçe'de Beto pişmanlığı!

Fenerbahçe sezon başında forvet arayışlarında Udinese'den Beto'yu da gündemine almıştı. Ancak sarı-lacivertliler, bonservisi Portimonense'de olan oyuncu için Portekiz kulübüyle anlaşma sağlayamamıştı. 24 yaşındaki futbolcu da satın alma opsiyonuyla beraber Udinese'ye kiralanmıştı. 1.94'lük dev forvet burada gösterdiği performans ile Milan'ın radarına girdi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Aralık 2021 Çarşamba 06:50
Fenerbahçe'de Beto pişmanlığı!

Fenerbahçe sezon başında forvet arayışlarında Udinese'den Beto'yu da gündemine almıştı. Ancak sarı-lacivertliler, bonservisi Portimonense'de olan oyuncu için Portekiz kulübüyle anlaşma sağlayamamıştı. 24 yaşındaki futbolcu da satın alma opsiyonuyla beraber Udinese'ye kiralanmıştı. 1.94'lük dev forvet burada gösterdiği performans ile Milan'ın radarına girdi. İtalyan devi, bir dönem Kanarya'nın talip olduğu Beto'yu 40 yaşına gelen Zlatan İbrahimovic'in yerine düşünüyor. Kanarya bu sezon forvet mevki için Mergim Berisha ve Serdar Dursun'u almıştı.

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