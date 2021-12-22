Fenerbahçe yeni teknik adamını arıyor! Joachim Löw-İsmail Kartal formülü

Vitor Pereira, Fenerbahçe'ye "Yarım kalan işimi tamamlamaya geldim" demişti. Ancak Portekizli çalıştırıcı devre arasını göremedi. Lider Trabzonspor'dan açık fark yiyen sarı-lacivertlilerde 53 yaşındaki çalıştırıcı ile yollar ayrıldı. Şimdi herkesin aklında aynı soru: Yeni teknik adam kim olacak? Ana hedef Joachim Löw. Alman Milli Takımı'ndan ayrıldıktan sonra hiçbir ekibi çalıştırmayan 61 yaşındaki başarılı hoca sezon devam ederken Fenerbahçe'yi devralmayı düşünmüyor.





"BU YAZ GÖRÜŞEBİLİRİZ"

Kanarya'nın eski yıldızı Serhat Akın geçtiğimiz günlerde Joachim Löw ile konuştuğunu ve Alman hocanın kendisine "Yazın ne olacak bakalım Serhat" diye mesaj yazdığını söylemişti. Fenerbahçe'nin planı 61 yaşındaki çalıştırıcıyla bir an önce el sıkışmak. Löw teklifi gelecek yaz değerlendirebileceğini belirttiği için de şimdilik 'ara formül' aranıyor. Ali Koç ve yönetimi sezon sonuna kadar takımı eski hocaları İsmail Kartal'a teslim etmeyi planlıyor. Kartal boş kontrat imzalamaya hazır.



