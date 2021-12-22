Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERİ: Alman basını duyurdu! Joachim Löw ve Fenerbahçe... (FB spor haberi)

FENERBAHÇE HABERİ: Alman basını duyurdu! Joachim Löw ve Fenerbahçe... (FB spor haberi)

Süper Lig'de kötü gidişatını sürdüren Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira ile yollar ayrılmıştı. Yeni teknik direktör arayışlarını sürdüren sarı lacivertlilerin gündemine aldığı isimlerden biri de Joachim Löw oldu. Tecrübeli hocanın, yeniden Fenerbahçe'ye gelmesiyle ilgili Alman basını flaş bir haber yayınladı. İşte tüm detaylar... | Fenerbahçe haberleri - FB spor haberi (Ömer Faruk Özcan / DIŞ HABERLER)

ÖMER FARUK ÖZCAN Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Aralık 2021 Çarşamba 13:46
FENERBAHÇE HABERİ: Alman basını duyurdu! Joachim Löw ve Fenerbahçe... (FB spor haberi)

Süper Lig'de kötü gidişatını sürdüren Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira ile yollar ayrılmıştı. Yeni teknik direktör arayışlarını sürdüren sarı lacivertlilerin gündemine aldığı isimlerden biri de Joachim Löw oldu. Tecrübeli hocanın, yeniden Fenerbahçe'ye gelmesiyle ilgili Alman basını flaş bir haber yayınladı.

FENERBAHÇE HABERİ: Alman basını duyurdu! Joachim Löw ve Fenerbahçe... (FB spor haberi)

"LÖW SICAK BAKMIYOR"

Alman basınından Sport Bild'in haberine göre Joachim Löw, Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak bakmıyor. Alman teknik adamın hayalindeki ligin İspanya olduğu ancak Real Madrid'in Carlo Ancelotti, Barcelona'nın da Xavi ile anlaşması nedeniyle kısa vadede bunun mümkün olmadığı belirtildi.

Joachim Löw için İngiltere Premier Lig'in de alternatiflerden biri olduğu kaydedildi. Haberin detayında ise Löw'ün üst düzey bir takımdan teklif gelmediği sürece takım çalıştırmayı düşünmediği belirtildi.

FENERBAHÇE HABERİ: Alman basını duyurdu! Joachim Löw ve Fenerbahçe... (FB spor haberi)

PREMIER LİG...

Joachim Löw için İngiltere Premier Lig'in de alternatiflerden biri olduğu kaydedildi. Haberin detayında ise Löw'ün üst düzey bir takımdan teklif gelmediği sürece takım çalıştırmayı düşünmediği belirtildi.

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