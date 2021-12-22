FENERBAHÇE HABERİ: Alman basını duyurdu! Joachim Löw ve Fenerbahçe... (FB spor haberi)

Süper Lig 'de kötü gidişatını sürdüren Fenerbahçe 'de teknik direktör Vitor Pereira ile yollar ayrılmıştı. Yeni teknik direktör arayışlarını sürdüren sarı lacivertlilerin gündemine aldığı isimlerden biri de Joachim Löw oldu. Tecrübeli hocanın, yeniden Fenerbahçe'ye gelmesiyle ilgili Alman basını flaş bir haber yayınladı.

"LÖW SICAK BAKMIYOR"

Alman basınından Sport Bild'in haberine göre Joachim Löw, Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak bakmıyor. Alman teknik adamın hayalindeki ligin İspanya olduğu ancak Real Madrid'in Carlo Ancelotti, Barcelona'nın da Xavi ile anlaşması nedeniyle kısa vadede bunun mümkün olmadığı belirtildi.

Joachim Löw için İngiltere Premier Lig'in de alternatiflerden biri olduğu kaydedildi. Haberin detayında ise Löw'ün üst düzey bir takımdan teklif gelmediği sürece takım çalıştırmayı düşünmediği belirtildi.