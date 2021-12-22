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Fatih Karagümrük Fenerbahçe maçı sonrası Zeki Murat Göle konuştu! "Yenmemiz gerekiyordu"

Fenerbahçe, Süper Lig'in 18. haftasında Fatih Karagümrük'e konuk oldu. Sarı lacivertliler, mücadeleden 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Maç sonrası Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Zeki Murat Göle, açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Aralık 2021 Çarşamba 22:40 Güncelleme Tarihi: 22 Aralık 2021 Çarşamba 22:43
Fatih Karagümrük Fenerbahçe maçı sonrası Zeki Murat Göle konuştu! "Yenmemiz gerekiyordu"

Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Zeki Murat Göle, Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kalınan maç sonrası konuştu.

İşte o sözler...

"Genel anlamda istediğimiz oyunu sahaya yansıtamadık. 9 kişi kalan rakibi Fenerbahçe olarak yenmemiz gerekiyordu. İlk yarıda oyunsal anlamda istediğimiz gibi geçti. Üretkenlik yoktu ama rakibi yorduk.

İkinci yarıda çok farklı bir oyun bekliyorduk ama üretkenliği son dakikalara kadar sağlayamadık. Sadece son dakikalarda birkaç pozisyonumuz oldu. Üzgünüz, devam edeceğiz. Sonuçta biz Fenerbahçe'yiz."

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