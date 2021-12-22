Fatih Karagümrük-Fenerbahçe maçı sonrası Jose Sosa: Bu durum utanç verici

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Karagümrük ile Fenerbahçe kozlarını paylaştı. Sarı-lacivertliler, 9 kişi kalan rakibiyle 1-1 berabere kaldı. Kanarya'da Jose Sosa maçın ardından yaptığı açıklamada, içinde bulundukları durumun utanç verici olduğunu söyledi.



İşte o sözler...



Jose Sosa: Gerçekten maçla ilgili konuşacak hiçbir şey yok. İçinde bulunduğumuz bu durum utanç verici.

Mecbur olduğum için buradayım. Maçla ilgili söylenecek tek kelime bile yok. 2 oyuncu fazla olmamıza rağmen kazanamadık.