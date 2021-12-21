Pereira devri bitti

Fenerbahçe'de beklenen gelişme dün akşam yaşandı. Süper Lig'de lider Trabzonspor'un 14 puan gerisine düşen ve bu sezonu da hüsranla geçiren sarı-lacivertli kulüpte teknik direktör Vitor Pereira ile yollar ayrıldı. Önceki akşam Kadıköy'de oynanan derbide Beşiktaş ile 2-2 berabere kalıp kan kaybetmeye devam eden Fenerbahçe, 53 yaşındaki Portekizli teknik adamla yolların ayrıldığını dün akşam saatlerinde resmi siteden yayınladığı açıklamayla kamuoyuna duyurdu.



İKİNCİ KEZ BAŞARISIZ OLDU

Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takım Teknik Direktörümüz Vitor Pereira ile sözleşmesinin sonlandırılması konusunda anlaşma sağlanmış ve yollarımız ayrılmıştır. Kendisine bugüne kadar gösterdiği çaba ve çalışmalarından dolayı teşekkür eder, gelecek kariyerinde başarılar dileriz" denildi. 2015-16 sezonundan sonra 2 Temmuz'da ikinci kez Fenerbahçe'nin başına geçen Pereira, son döneminde çıktığı 25 resmi maçta 11 galibiyet, 7 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşadı.



12 PUAN GERİSİNDE

F.Bahçe'den ikinci kez gönderilen Pereira, ligdeki 17 haftalık periyot dikkate alındığında puan olarak ilk döneminin 12 puan gerisinde kaldı. İlk döneminde 17 maçta 40 puan toplayan Pereira, bu sezon çıktığı 17 maçta 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı ve 28 puan toplayabildi.



KARAPINAR ÇIKABİLİR

Pereira'yı gönderen F.Bahçe'nin yarınki Karagümrük maçına kiminle çıkacağı henüz netleşmedi. Akıllara gelen ilk isim daha önce iki sezon önce Ersun Yanal'dan sonra geçici olarak göreve getirilen Tahir Karapınar... UEFA Pro lisansı olan 54 yaşındaki hoca gençlik gelişim koordinatörü olarak F.Bahçe'de görev yapmaya devam ediyor.



PEREİRA'NIN ARDINDAN...

* 2 Temmuz'da "Yarım kalan işimi tamamlamaya geldim" diyen Pereira'nın Fenerbahçe'deki ikinci dönemi 171 gün sürdü. * Ligde çıktığı 17 maçta 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı. * UEFA Avrupa Ligi'nde play-off dahil 8 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Konferans Ligi'nde yola devam edildi. * Israrla 3-4-2-1 sistemini tercih etmesi, futbol kamuoyu tarafından büyük eleştiri aldı. Kadro istikrarını bir türlü sağlayamadı. * Pereira, Fenerbahçe'nin başındaki ilk döneminde 14 ay görev yapmıştı. O zaman da sözleşmesi tek taraflı feshedilmişti.