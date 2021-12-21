FENERBAHÇE HABERLERİ: Attila Szalai'nin son talibi İtalya'dan!

Fenerbahçe transfer haberlerini her seferinde yalanlasa da Attila Szalai'yi elinde tutamayacak gibi görünüyor. Chelsea, Atletico Madrid ve Sevilla'dan sonra Napoli de Macar stoperi listesine aldı. La Gazetta dello Sport'un haberine göre 23 yaşındaki oyuncu, acil stoper arayışında olan mavi-beyazlı ekibin 1 numaralı adayı. Ocak ayında Kalidou Koulibaly'nin Senegal Milli Takımı adına Afrika Uluslar Kupası'na, Kostas Manolas'ın da Olympiakos'a gidecek olması nedeniyle Napoli, stoper arayışına hız verdi.

Haberde Everton'dan Yerry Mina gündeme gelse de Attila Szalai'nin bir adım önde olduğunun altı çizildi. Macar oyuncunun transferinin kolay olmadığı ancak Napoli'nin Eljif Elmas transferinden dolayı Fenerbahçe ile iyi ilişkilere sahip olduğu hatırlatıldı. 30 Haziran 2025'e kadar sözleşmesi bulunan oyuncu için sarı-lacivertli yönetim 20 milyon Euro istiyor.