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Fenerbahçe Beşiktaş maçındaki çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle PFDK'ya sevk edildi!

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe sahasında Beşiktaş'ı konuk etmiş, Ülker Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 2-2'lik berbaerlikle sonuçlanmıştı. Sarı-lacivertliler zorlu derbide çirkin ve kötü tezahürat nedeni ile PFDK'ya sevk edildi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Aralık 2021 Salı 19:31
Fenerbahçe Beşiktaş maçındaki çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle PFDK'ya sevk edildi!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Spor Toto Süper Lig'den 5 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamada, Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ı konuk ettiği derbide çirkin ve kötü tezahürat ile saha olayları gerekçesiyle disipline gönderildiği belirtildi.

GZT Giresunspor, Demir Grup Sivasspor ve İttifak Holding Konyaspor usulsüz seyirci alınması ve talimatlara aykırı hareketler gibi gerekçelerle kurula sevk edildi.

Medipol Başakşehir'in ise Galatasaray ile oynadığı maçta 5 futbolcusunun sarı kart ve 1 futbolcusunun kırmızı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle PFDK'ya gönderildiği belirtildi.

Ayrıca GZT Giresunspor'dan 3 kulüp görevlisi de disiplin kuruluna gönderildi.


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