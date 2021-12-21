Haberler Fenerbahçe Fatih Karagümrük Fenerbahçe maçı CANLI İZLE 🔥 | Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Fatih Karagümrük Fenerbahçe maçı CANLI İZLE 🔥 | Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Süper Lig'in 18. haftasında heyecan devam ediyor. Volkan Demirel'i takımın başına getiren Fatih Karagümrük, Vitor Pereira ile yollarını ayıran Fenerbahçe'yi konuk edecek. Kritik mücadeleyi Erkan Özdamar yönetecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Aralık 2021 Salı 16:36 Güncelleme Tarihi: 21 Aralık 2021 Salı 16:38
Fatih Karagümrük Fenerbahçe maçı CANLI İZLE 🔥 | Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

👉 Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Süper Lig'in 18. haftasında Fatih Karagümrük ile Fenerbahçe kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FATİH KARAGÜMRÜK - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçı 22 Aralık Cuma günü saat 20:00'de beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

VITOR PEREIRA İLE YOLLAR AYRILDI!

Fenerbahçe, Vitor Pereira'nın ikinci döneminde Süper Lig'de oynadığı maçlarda 1,8 puan ortalaması yakaladı.

Sarı-lacivertliler, Portekizli çalıştırıcı yönetiminde çıktığı 17 lig maçında 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı. Hanesine 28 puan yazdırabilen Fenerbahçe, 17 hafta sonunda lider Trabzonspor'un 14 puan gerisinde 5. sırada yer aldı. Bu müsabakalarda 28 gol atan sarı-lacivertli ekip, kalesinde ise 22 gol gördü.

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