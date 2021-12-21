Brezilya basını yazdı... Fenerbahçe'ye transferde sürpriz rakip! Fabricio Bustos...

Kadrosuna bir sağ bek takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe, sezon başında Arjantinli futbolcu Fabricio Bustos'u gündemine alırken, transfer son anda gerçekleşmemişti. Bustos'un kulübü Independiente, sarı-lacivertlilerin teklifine ret yanıtı vermişti.
Fenerbahçe'nin ocak ayında transferi için yeniden harekete geçmeyi düşündüğü 25 yaşındaki futbolcuya sürpriz bir talip çıktı. Brezilya basını, Internacional kulübünün Bustos'u gündemine aldığını duyurdu.
gauchazh.clicrbs.com'da yer alan haberde; kulübüyle sözleşmesi 30 Haziran 2022'de bitecek Bustos'u bedelsiz olarak kadrosuna katmak isteyen Internaconal'in ocak ayında resmi temaslara başlayacağı belirtildi.