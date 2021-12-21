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Brezilya basını yazdı... Fenerbahçe'ye transferde sürpriz rakip! Fabricio Bustos...

Fenerbahçe'nin sezon başından bu yana transfer listesinde yer alan Arjantinli sağ bek Fabricio Bustos'ta flaş bir gelişme yaşandı. Brezilya basını, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan yıldız futbolcuya sürpriz bir talibin çıktığını duyurdu. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / Uğur Sarıkaya - DIŞ HABERLER)

UĞUR SARIKAYA Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Aralık 2021 Salı 09:28
Brezilya basını yazdı... Fenerbahçe'nin gözdesine sürpriz talip!

Kadrosuna bir sağ bek takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe, sezon başında Arjantinli futbolcu Fabricio Bustos'u gündemine alırken, transfer son anda gerçekleşmemişti. Bustos'un kulübü Independiente, sarı-lacivertlilerin teklifine ret yanıtı vermişti.

Brezilya basını yazdı... Fenerbahçe'nin gözdesine sürpriz talip!

Fenerbahçe'nin ocak ayında transferi için yeniden harekete geçmeyi düşündüğü 25 yaşındaki futbolcuya sürpriz bir talip çıktı. Brezilya basını, Internacional kulübünün Bustos'u gündemine aldığını duyurdu.

Brezilya basını yazdı... Fenerbahçe'nin gözdesine sürpriz talip!

gauchazh.clicrbs.com'da yer alan haberde; kulübüyle sözleşmesi 30 Haziran 2022'de bitecek Bustos'u bedelsiz olarak kadrosuna katmak isteyen Internaconal'in ocak ayında resmi temaslara başlayacağı belirtildi.

Brezilya basını yazdı... Fenerbahçe'nin gözdesine sürpriz talip!

Haberde ayrıca, Bustos'la Flamengo ve Santos'un da ilgilendiği ancak Independiente'nin oyuncusunu bırakmadığına yer verilirken, sezon başında ise Fenerbahçe'nin teklifte bulunduğu hatırlatıldı.

Brezilya basını yazdı... Fenerbahçe'nin gözdesine sürpriz talip!

Sağ bekte Heitor'dan başka alternatifi bulunmayan Brezilya ekibinin, Bustos transferi için ısrarcı olabileceği belirtildi. Fabricio Bustos bu sezon 23 lig maçında forma giyerken, 1 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

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