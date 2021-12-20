Zirveyi bırakmadı!

Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe, konuk ettiği Tofaş'ı 82-72 mağlup ederek liderliği bırakmadı. Maça hızlı başlayan sarı-lacivertliler ilk yarıyı 44-35 önde tamamladı. Son çeyreğe girerken de tabelada 64-50 Fenerbahçe'nin üstünlüğü vardı. Son çeyreğin başında Tofaş, peş peşe üçlüklerle farkı 7 sayıya kadar indirdi ancak devreye giren Polonara, farkı tekrar çift haneye taşıyarak Bursa ekibinin direncini kırdı. Sarı-lacivertliler, karşılaşmayı 82-72 kazanarak ligde 13. maçında 12., üst üste 8. galibiyetinin altına imza attı. Fenerbahçe'de Vesely 15 sayıyla yıldızlaşırken, Henry 14 ve Pierre 10 sayıyla galibiyette pay sahibi oldu. Üst üste 2. kez kaybeden Tofaş ise ligde 6. mağlubiyetini aldı.