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Valencia 5 maç sonra döndü

Enner Valencia, 5 maçlık aranın ardından kadroda yer aldı. Ligde en son 30 Ekim tarihindeki İttifak Holding Konyaspor maçında görev alan ve sakatlık yaşayan Valencia, sonrasında oynanan 5 karşılaşmada görev alamadı. Ekvadorlu futbolcu, 5 maç sonra Beşiktaş ile oynanan derbi maçta takımdaki yerini aldı. Tecrübeli oyuncu, 90. dakikada Szalai'nin yerine oyuna girdi fakat sonucu değiştiremedi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Aralık 2021 Pazartesi 06:50
Valencia 5 maç sonra döndü
Enner Valencia, 5 maçlık aranın ardından kadroda yer aldı. Ligde en son 30 Ekim tarihindeki İttifak Holding Konyaspor maçında görev alan ve sakatlık yaşayan Valencia, sonrasında oynanan 5 karşılaşmada görev alamadı. Ekvadorlu futbolcu, 5 maç sonra Beşiktaş ile oynanan derbi maçta takımdaki yerini aldı. Tecrübeli oyuncu, 90. dakikada Szalai'nin yerine oyuna girdi fakat sonucu değiştiremedi.
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