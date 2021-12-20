Valencia 5 maç sonra döndü

Enner Valencia, 5 maçlık aranın ardından kadroda yer aldı. Ligde en son 30 Ekim tarihindeki İttifak Holding Konyaspor maçında görev alan ve sakatlık yaşayan Valencia, sonrasında oynanan 5 karşılaşmada görev alamadı. Ekvadorlu futbolcu, 5 maç sonra Beşiktaş ile oynanan derbi maçta takımdaki yerini aldı. Tecrübeli oyuncu, 90. dakikada Szalai'nin yerine oyuna girdi fakat sonucu değiştiremedi.
Enner Valencia, 5 maçlık aranın ardından kadroda yer aldı. Ligde en son 30 Ekim tarihindeki İttifak Holding Konyaspor maçında görev alan ve sakatlık yaşayan Valencia, sonrasında oynanan 5 karşılaşmada görev alamadı. Ekvadorlu futbolcu, 5 maç sonra Beşiktaş ile oynanan derbi maçta takımdaki yerini aldı. Tecrübeli oyuncu, 90. dakikada Szalai'nin yerine oyuna girdi fakat sonucu değiştiremedi.