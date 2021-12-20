Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe ve Galatasaray transferde karşı karşıya! Vedat Muriqi... (FB - GS spor haberi)

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe ve Galatasaray transferde karşı karşıya! Vedat Muriqi... (FB - GS spor haberi)

Süper Lig'de beklenilen çıkışı yakalayamayan Fenerbahçe ve Galatasaray'da sıcak transfer gelişmeleri yaşanıyor. Daha önce de iki takımın transferinde karşı karşıya geldiği Vedat Muriqi ile ilgili flaş bir iddia gündeme atıldı. İtalyan basını, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Vedat Muriqi ile ilgilendiğini yazdı. İşte transfer savaşına dair tüm detaylar... | Fenerbahçe ve Galatasaray transfer haberleri (Ömer Faruk Özcan / DIŞ HABERLER)

ÖMER FARUK ÖZCAN Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Aralık 2021 Pazartesi 15:54 Güncelleme Tarihi: 20 Aralık 2021 Pazartesi 15:55
TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe ve Galatasaray transferde karşı karşıya! Vedat Muriqi... (FB - GS spor haberi)

Süper Lig'de beklenilen çıkışı yakalayamayan ve golcü transferi için arayışlarına devam eden Fenerbahçe ve Galatasaray'da sıcak transfer gelişmeleri yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe ve Galatasaray transferde karşı karşıya! Vedat Muriqi... (FB - GS spor haberi)

Daha önce de iki takımın transferinde karşı karşıya geldiği Vedat Muriqi ile ilgili flaş bir iddia gündeme atıldı. İtalyan basını Corriere dello Sport'un haberine göre, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Vedat Muriqi ile ilgilendiğini yazdı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe ve Galatasaray transferde karşı karşıya! Vedat Muriqi... (FB - GS spor haberi)

İŞTE HABERİN DETAYLARI:

Lazio Teknik Direktörü Sarri, kadrosunu yapacağı transferlerle güçlendirmek istiyor. Ama bunun için oyuncu satarak nakit parayı kasasına koymak istiyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe ve Galatasaray transferde karşı karşıya! Vedat Muriqi... (FB - GS spor haberi)

Lazio'nun satılabilecek listesinin başında ise Vedat Muriqi geliyor. Vedat Muriqi'nin Fenerbahçe'ye döneceği iddiaları vardı ama şimdi Galatasaray'ın ilgilendiği gündeme geldi.

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