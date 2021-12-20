TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe ve Galatasaray transferde karşı karşıya! Vedat Muriqi... (FB - GS spor haberi)

Süper Lig'de beklenilen çıkışı yakalayamayan ve golcü transferi için arayışlarına devam eden Fenerbahçe ve Galatasaray'da sıcak transfer gelişmeleri yaşanıyor.
Süper Lig'de beklenilen çıkışı yakalayamayan ve golcü transferi için arayışlarına devam eden Fenerbahçe ve Galatasaray'da sıcak transfer gelişmeleri yaşanıyor.
Daha önce de iki takımın transferinde karşı karşıya geldiği Vedat Muriqi ile ilgili flaş bir iddia gündeme atıldı. İtalyan basını Corriere dello Sport'un haberine göre, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Vedat Muriqi ile ilgilendiğini yazdı.
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Lazio Teknik Direktörü Sarri, kadrosunu yapacağı transferlerle güçlendirmek istiyor. Ama bunun için oyuncu satarak nakit parayı kasasına koymak istiyor.
Lazio'nun satılabilecek listesinin başında ise Vedat Muriqi geliyor. Vedat Muriqi'nin Fenerbahçe'ye döneceği iddiaları vardı ama şimdi Galatasaray'ın ilgilendiği gündeme geldi.