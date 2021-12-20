Szalai: Hayal kırıklığı

Pereira'nın, sol açıkta oynattığı Attila Szalai, "Maalesef bugünü 1 puanla kapatıyoruz. Hepimiz hayal kırıklığı içindeyiz. Hedefimiz 3 puandı. Sahada bunun için her şeyi yaptık. İleriye bakmak durumundayız. Biz iyi bir takımız. İstediğimiz sonuçlar için daha sıkı çalışmalıyız" dedi.
Pereira'nın, sol açıkta oynattığı Attila Szalai, "Maalesef bugünü 1 puanla kapatıyoruz. Hepimiz hayal kırıklığı içindeyiz. Hedefimiz 3 puandı. Sahada bunun için her şeyi yaptık. İleriye bakmak durumundayız. Biz iyi bir takımız. İstediğimiz sonuçlar için daha sıkı çalışmalıyız" dedi.