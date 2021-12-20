SPOR HABERİ - Fenerbahçe Beşiktaş maçının ardından Tümer Metin'den Vitor Pereira'ya sert sözler!

"İki takımın da kayıba tahammülü yoktu. Kazanana yakın taraf var mıydı? O da soru işareti. Fenerbahçe hücum anlamında hiç bir şey yapmadan 2 gol yaptı. Serdar Dursun 2 tane cılız şut bıraktı. Beşiktaş'ın geri gelmek için gösterdiği efor var. Tebrik edelim Önder hocayı. 2 haftalık periyotta Önder hocaya artı olarak yazılır. Fenerbahçe'yi böyle yakalamışken biraz üzerine gitsin üçüncüyü bulur gibiydi Beşiktaş. Mutlaka Pereira konuşulacak tercihleriyle ve maçı bitiriş 11'iyle. Son dakika değişiklikleriyle özellikle.
'G.SARAY MAÇINDAN SONRA YOLLARI AYIRIRDIM'
Fenerbahçeliler neden Fenerbahçe'ye gönül verdiğini anlatmalı. 103 gollü şampiyonluk neden anlatılıyor? 2 gol yerse 3. golü atabilir diye. Sezon başından beri Pereira'yı eleştirirken kendimizi de tutarak 'çalışıyor, deniyor' falan diyorduk. Rakibe de 1 tane pozisyon vermezsin mücadeleni ön plana koyarak ona bir şey demem ama öyle bir şey yok. Bir şey üretmeden 2 gol atıyorsun, 2 tane de savunma oyuncusundan gol yiyorsun. Galatasaray maçından sonra yolları ayırırdım.
'BİR TANE AKIL YÜRÜTME GÖRMEDİK'
Fenerbahçe'yi böyle yakalamışken biraz üzerine gitsin üçüncüyü bulur gibiydi Beşiktaş. Mutlaka Pereira konuşulacak tercihleriyle ve maçı bitiriş 11'iyle. Son dakika değişiklikleriyle özellikle. Beklenti, mevcut en iyi 11'iyle daha iyi görüntü verirdi. Pereira'nın planı iyi mücadele edip kazanmak ama iki kere öne geçirip kazanamadın. Josef savunma ağırlıklı bir oyuncu, 3 stoperle oynuyorsun. Bekleri de katarsan işin işine oluyor. Haftayı kurtardı, bir tane akıl yürütme görmedik takım üzerinde. Aynı ezberle bu takımı düşünemezsiniz. Son dakika oyuna girenleri gördünüz mü?