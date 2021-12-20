SPOR HABERİ - Fenerbahçe Beşiktaş maçının ardından Tümer Metin'den Vitor Pereira'ya sert sözler!

'MESUT FORMAYI KAPMAK İÇİN REAL'DE BU ÇABAYI SARF ETMEDİ'

Bir teknik adamın var, takımın da yıldızları vardır. Bu yıldızlar da dünya klasmanındaysa 1 tanesi mesela, Mesut Özil formayı kapmak için Real Madrid'de Arsenal'de bu çabayı sarf etmedi. Formayı kapabilmek için savaş veriyor adam. Pereira'yı kırabilmek için sırf. Biz neden Pereira'yı sürekli neden yıldızları oynatacak mı diye konuşuyoruz? Hocalığın olaylarından birisi de bunları nasıl eğiteceğim ve nasıl daha iyi antrene ederim olmalı. Yaparsan da çıkıp fayda sağlarsın. Şu maça İrfan Can'la başlamamanın izahı olabilir mi?"