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SPOR HABERİ - Fenerbahçe Beşiktaş maçının ardından Tümer Metin'den Vitor Pereira'ya sert sözler!

Süper Lig'in 17. haftasının kapanış mücadelesinde Fenerbahçe sahasında ağırladığı Beşiktaş ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmanın yankıları sürerken Spor yazarı Tümer Metin karşılaşmayı değerlendirdi. Metin değerlendirmesinde Sarı-Lacivertliler'in çalıştırıcısı Vitor Pereira'yı sert bir dille eleştirdi. İşte Tümer Metin'in görüşleri...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Aralık 2021 Pazartesi 13:39 Güncelleme Tarihi: 20 Aralık 2021 Pazartesi 13:47
SPOR HABERİ - Fenerbahçe Beşiktaş maçının ardından Tümer Metin'den Vitor Pereira'ya sert sözler!

"İki takımın da kayıba tahammülü yoktu. Kazanana yakın taraf var mıydı? O da soru işareti. Fenerbahçe hücum anlamında hiç bir şey yapmadan 2 gol yaptı. Serdar Dursun 2 tane cılız şut bıraktı. Beşiktaş'ın geri gelmek için gösterdiği efor var. Tebrik edelim Önder hocayı. 2 haftalık periyotta Önder hocaya artı olarak yazılır. Fenerbahçe'yi böyle yakalamışken biraz üzerine gitsin üçüncüyü bulur gibiydi Beşiktaş. Mutlaka Pereira konuşulacak tercihleriyle ve maçı bitiriş 11'iyle. Son dakika değişiklikleriyle özellikle.

SPOR HABERİ - Fenerbahçe Beşiktaş maçının ardından Tümer Metin'den Vitor Pereira'ya sert sözler!

'G.SARAY MAÇINDAN SONRA YOLLARI AYIRIRDIM'
Fenerbahçeliler neden Fenerbahçe'ye gönül verdiğini anlatmalı. 103 gollü şampiyonluk neden anlatılıyor? 2 gol yerse 3. golü atabilir diye. Sezon başından beri Pereira'yı eleştirirken kendimizi de tutarak 'çalışıyor, deniyor' falan diyorduk. Rakibe de 1 tane pozisyon vermezsin mücadeleni ön plana koyarak ona bir şey demem ama öyle bir şey yok. Bir şey üretmeden 2 gol atıyorsun, 2 tane de savunma oyuncusundan gol yiyorsun. Galatasaray maçından sonra yolları ayırırdım.

SPOR HABERİ - Fenerbahçe Beşiktaş maçının ardından Tümer Metin'den Vitor Pereira'ya sert sözler!

'BİR TANE AKIL YÜRÜTME GÖRMEDİK'
Fenerbahçe'yi böyle yakalamışken biraz üzerine gitsin üçüncüyü bulur gibiydi Beşiktaş. Mutlaka Pereira konuşulacak tercihleriyle ve maçı bitiriş 11'iyle. Son dakika değişiklikleriyle özellikle. Beklenti, mevcut en iyi 11'iyle daha iyi görüntü verirdi. Pereira'nın planı iyi mücadele edip kazanmak ama iki kere öne geçirip kazanamadın. Josef savunma ağırlıklı bir oyuncu, 3 stoperle oynuyorsun. Bekleri de katarsan işin işine oluyor. Haftayı kurtardı, bir tane akıl yürütme görmedik takım üzerinde. Aynı ezberle bu takımı düşünemezsiniz. Son dakika oyuna girenleri gördünüz mü?

SPOR HABERİ - Fenerbahçe Beşiktaş maçının ardından Tümer Metin'den Vitor Pereira'ya sert sözler!

'VIDA'YI ANLATMAKTAN YORULDUM!'
Yarın öbür gün ayrılırsa merak ediyorum. Bu kadar zor bir oyun değil bu. İşleri bu kadar karmaşık hale getirmek zor. Zaten oynatabileceğin forvet belli. Sürekli saha kenarında bir not tutma var. Bu notlarda ne yazıyor merak ediyorum. Vida'yı anlatmaktan yoruldum. Vida rakip golcülere katkısı bakımından her maçta katkısı var neredeyse. Josef yine canını dişine taktı. Önder hocayı tebrik ediyorum en azından doğru görüntüyü verdi. Beşiktaş pozisyon üretti, 2 kere yenik duruma düştüğü maçta yenilmedi.

SPOR HABERİ - Fenerbahçe Beşiktaş maçının ardından Tümer Metin'den Vitor Pereira'ya sert sözler!

'NEDEN TARAFTARLAR İRFAN CAN BAĞIRIYOR?'
Kadrosunda, İrfan, Mesut, Pelkas, Berisha gibi oyuncularınız var ve maçı korner atmadan tamamlıyorsunuz... Olacak iş değil. Maç başlar gol gelmez, mücadeleniz ön plana çıkar anlarım. Neden İrfan Can diye bağırıyor taraftar. 65. dakikada Gustavo'yu, Muhammed'i Valencia'yı çağırmıyor, insanlar bağırıyor diye İrfan'ı çağırıyor. Neden isyan oluyor tribünden, Fenerbahçe'nin büyüklüğünden dolayı. Yakışmıyor, yakışmıyor...

SPOR HABERİ - Fenerbahçe Beşiktaş maçının ardından Tümer Metin'den Vitor Pereira'ya sert sözler!

'BU İŞLER F.BAHÇE'NİN GENİNDE YOK'
Ben Fenerbahçeli değilim ama Fenerbahçe formasını giymek nasip oldu. Ben oynarken yukarıdan esen rüzgarı hissettim, Fenerbahçe çok büyük bir kulüptür, bu ülkenin en büyük camialarından biridir belki de birincisidir o kadar da net söyleyeyim. Bu işler Fenerbahçe'nin geninde yok, Fenerbahçe'nin oyununu mücadeleyle anlatamazsınız, anlatanla da yolları ayırırsın bu kadar basit.

SPOR HABERİ - Fenerbahçe Beşiktaş maçının ardından Tümer Metin'den Vitor Pereira'ya sert sözler!

'MESUT FORMAYI KAPMAK İÇİN REAL'DE BU ÇABAYI SARF ETMEDİ'
Bir teknik adamın var, takımın da yıldızları vardır. Bu yıldızlar da dünya klasmanındaysa 1 tanesi mesela, Mesut Özil formayı kapmak için Real Madrid'de Arsenal'de bu çabayı sarf etmedi. Formayı kapabilmek için savaş veriyor adam. Pereira'yı kırabilmek için sırf. Biz neden Pereira'yı sürekli neden yıldızları oynatacak mı diye konuşuyoruz? Hocalığın olaylarından birisi de bunları nasıl eğiteceğim ve nasıl daha iyi antrene ederim olmalı. Yaparsan da çıkıp fayda sağlarsın. Şu maça İrfan Can'la başlamamanın izahı olabilir mi?"

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