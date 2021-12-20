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SPOR HABERİ - Ahmet Çakar Fenerbahçe-Beşiktaş derbisindeki penaltıyı değerlendirdi! "Ben olsam..."

Spor haberi... Süper Lig'in 17. haftasında perde Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi ile resmen kapandı. Zorlu mücadele karşılıklı atılan gollerle 2-2 eşitlikle sonuçlandı. Karşılaşmanın yankıları sürerken, Sabah Gazetesi'nin usta yazarı Ahmet Çakar dev derbiyi köşesinde değerlendirdi. İşte o yazı...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Aralık 2021 Pazartesi 06:50
SPOR HABERİ - Ahmet Çakar Fenerbahçe-Beşiktaş derbisindeki penaltıyı değerlendirdi! "Ben olsam..."

Kaybedenin puan ve itibar kaybedeceği bir karşılaşmaydı. Kaybetmediler ama tabii Fenerbahçe de ev sahibi avantajını kaçırdığı için üzgün. Aslında maçın geneline baktığımızda oyunu daha çok kontrol eden takım Beşiktaş oldu. Maça iyi başlamışlardı ama Fenerbahçe, hafif paniklediği dakikalarda bir penaltı ile öne geçti.

SPOR HABERİ - Ahmet Çakar Fenerbahçe-Beşiktaş derbisindeki penaltıyı değerlendirdi! "Ben olsam..."

Bu dakikadan sonra yine Beşiktaş oyunu kontrol etti ve sahanın en iyilerinden biri olan Josef de Souza ile beraberliği yakaladı. Fakat Beşiktaş sezon başından beri bireysel hatalardan tuhaf goller yiyor. Dün de öyle oldu. Vida'nın kaleciye pası kısa düştü, Rossi çabukluğuyla yetişti, yana çıkardı ve Berisha da top yüksek ve zor olmasına rağmen iyi bir vuruşla Fenerbahçe'yi öne geçirdi.

SPOR HABERİ - Ahmet Çakar Fenerbahçe-Beşiktaş derbisindeki penaltıyı değerlendirdi! "Ben olsam..."

İkinci yarıya Beşiktaş mükemmel başladı. İkinci yarının ilk 20 dakikası oyunu müthiş domine ettiler, maçın yıldızı Josef de Souza'nın mükemmel kafasıyla da beraberliği buldular. Aslında son bölümde de ibre Beşiktaş'tan yanaydı ama siyah-beyazlılar beraberlik golünden sonra adeta durdu. Sonuçta baktığımızda bütün takımlar, Konya hariç, herkes Trabzonspor'a çalışıyor.

SPOR HABERİ - Ahmet Çakar Fenerbahçe-Beşiktaş derbisindeki penaltıyı değerlendirdi! "Ben olsam..."

3 büyükler her hafta puan olarak Trabzonspor'un daha da gerisine düşüyorlar. Fırat Aydınus, bir pozisyon dışında mükemmel. O pozisyon da verdiği penaltı. Çok gri bir pozisyon. Ben olsam vermem.

SPOR HABERİ - Ahmet Çakar Fenerbahçe-Beşiktaş derbisindeki penaltıyı değerlendirdi! "Ben olsam..."

Zira bir kafa topunda top hızını kesmiş şekilde Larin'in eline düşüyor. Larin'in eli biraz açık ama bence doğal konumunda. Dediğim gibi yoruma çok açık ama ben vermezdim. Ayrıca Szalai'nın ilk yarıda verilmeyen bir kartı var.

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