SON DAKİKA Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın sözleşmesi feshedildi!

Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira dönemi resmen sona erdi. Sarı-lacivertliler, Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, Portekizli çalıştırıcının sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu.

Fenerbahçe ile Spor Toto Süper Lig'de 17 maça çıkan Pereira, bu maçlarda 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. Sarı-lacivertliler ligde 5. sırada yer alıyor.



Vitor Pereira Avrupa'da ise Helsinki'yi mağlup ederek sarı-lacivertlileri UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara taşıdı ancak sarı-lacivertliler Eintracht Frankfurt, Royal Antwerp ve Olympiakos'un olduğu grupta 3. sırada kaldı ve UEFA Konferans Ligi'ne gitti.



FENERBAHÇE RESMİ HESAPTAN DUYURDU!

Fenerbahçe Kulübü resmi hesabından Vitor Pereira açıklamasında bulundu ve Portekizli çalıştırıcıya şimdiye kadar gösterdiği çaba için teşekkür edildi.



İşte o açıklama...

Futbol A Takım Teknik Direktörümüz Vitor Pereira ile sözleşmesinin sonlandırılması konusunda anlaşma sağlanmış ve yollarımız ayrılmıştır. Kendisine bugüne kadar gösterdiği çaba ve çalışmalarından dolayı teşekkür eder, gelecek kariyerinde başarılar dileriz.











