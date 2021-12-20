Haberler Fenerbahçe SON DAKİKA Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın sözleşmesi feshedildi!

SON DAKİKA Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın sözleşmesi feshedildi!

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira dönemi resmen sona erdi. Sarı-lacivertliler, Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, Portekizli çalıştırıcının sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu. Resmi hesabından da bir paylaşımda bulunan Fenerbahçe Kulübü, Pereira'ya şimdiye kadarki çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Aralık 2021 Pazartesi 21:08 Güncelleme Tarihi: 20 Aralık 2021 Pazartesi 21:42
SON DAKİKA Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın sözleşmesi feshedildi!

Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira dönemi resmen sona erdi. Sarı-lacivertliler, Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, Portekizli çalıştırıcının sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu.

Fenerbahçe ile Spor Toto Süper Lig'de 17 maça çıkan Pereira, bu maçlarda 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. Sarı-lacivertliler ligde 5. sırada yer alıyor.

Vitor Pereira Avrupa'da ise Helsinki'yi mağlup ederek sarı-lacivertlileri UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara taşıdı ancak sarı-lacivertliler Eintracht Frankfurt, Royal Antwerp ve Olympiakos'un olduğu grupta 3. sırada kaldı ve UEFA Konferans Ligi'ne gitti.

FENERBAHÇE RESMİ HESAPTAN DUYURDU!
Fenerbahçe Kulübü resmi hesabından Vitor Pereira açıklamasında bulundu ve Portekizli çalıştırıcıya şimdiye kadar gösterdiği çaba için teşekkür edildi.

İşte o açıklama...
Futbol A Takım Teknik Direktörümüz Vitor Pereira ile sözleşmesinin sonlandırılması konusunda anlaşma sağlanmış ve yollarımız ayrılmıştır. Kendisine bugüne kadar gösterdiği çaba ve çalışmalarından dolayı teşekkür eder, gelecek kariyerinde başarılar dileriz.






DİĞER
47 yıllık eşini fenomen olmak için bırakmıştı! Esra Erol’da TikTok fenomeni Muzaffer’den şaşırtan karar!
Julian Quinones savaşı! Beşiktaş ve Galatasaray devrede
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor