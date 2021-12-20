F.Bahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, mücadelenin ardından oyundan memnun olduğunu söyledi. Portekizli çalıştırıcı, "Beşiktaş karşısında takımım gerçekten her şeyi yaptı. Kazanmak için her şeyi denedik. Sahada savaştık fakat futbol maalesef böyle. Aynı oyuncuyu, yani Josef'i iki kez boş bıraktık ve iki gol yedik. Başkanın ve camianın istediği şekilde savaştık fakat sonucu alamadık. Savaşmaya devam edeceğiz ve bugün olduğu gibi oynayacağız" ifadelerini kullandı. Tribünlerin maç sonu tepkisini değerlendiren Pereira, "Onların bu tepkisini normal karşılıyorum. Onlar da gerçekten kazanmamızı istiyordu. Dolayısıyla taraftarların tepkisini doğal karşılıyorum. Fakat başkanımız bu tepkileri hak etmiyor. Takım için elinden geleni yaptığını görüyorum. İşler istenildiği gibi gitmediğinde bu tepkiler normal hale geliyor. Hepimiz bu derbiden galibiyetle ayrılmak istiyorduk fakat olmadı. Çalışmaya devam edeceğiz. Birlik olmalıyız. Bölünürsek başaramayız. Bugün savaştığımız gibi savaşırsak istediğimiz sonuçları alacağız" sözlerini sarf etti.



Beşiktaş'a karşı son dört lig maçını kazanamayan F.Bahçe, rakibi karşısında daha uzun bir galibiyet hasretini 1990-1993 arasında 8 maçla yaşadı.