Pereira 4 rötuş yaptı

Fenerbahçe'nin onbirinde geçen haftaki Gaziantep maçına göre 4 değişiklik oldu. Antrenmanda sakatlanan Ferdi ile grip olan Tisserand kadroda yer almazken, Gustavo ile Serdar Dursun'u ise Pereira kulübeye çekti. Bu isimlerin yerine Zajc, Serdar Aziz, Novak ve Berisha derbiye 11'de başladı.
Fenerbahçe'nin onbirinde geçen haftaki Gaziantep maçına göre 4 değişiklik oldu. Antrenmanda sakatlanan Ferdi ile grip olan Tisserand kadroda yer almazken, Gustavo ile Serdar Dursun'u ise Pereira kulübeye çekti. Bu isimlerin yerine Zajc, Serdar Aziz, Novak ve Berisha derbiye 11'de başladı.