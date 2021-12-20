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Pereira 4 rötuş yaptı

Fenerbahçe'nin onbirinde geçen haftaki Gaziantep maçına göre 4 değişiklik oldu. Antrenmanda sakatlanan Ferdi ile grip olan Tisserand kadroda yer almazken, Gustavo ile Serdar Dursun'u ise Pereira kulübeye çekti. Bu isimlerin yerine Zajc, Serdar Aziz, Novak ve Berisha derbiye 11'de başladı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Aralık 2021 Pazartesi 06:50
Pereira 4 rötuş yaptı
Fenerbahçe'nin onbirinde geçen haftaki Gaziantep maçına göre 4 değişiklik oldu. Antrenmanda sakatlanan Ferdi ile grip olan Tisserand kadroda yer almazken, Gustavo ile Serdar Dursun'u ise Pereira kulübeye çekti. Bu isimlerin yerine Zajc, Serdar Aziz, Novak ve Berisha derbiye 11'de başladı.
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