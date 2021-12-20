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Korner bile atamadı

Fenerbahçe, 2014/15'ten bu yana ilk kez iç sahadaki bir Süper Lig maçında köşe vuruşu kullanamadı. Kanarya neredeyse tüm istatistiklerde, Beşiktaş'a geçildi. Evinde olmasına rağmen topla oynamada yüzde 59'a 41, şutta 14'e 11, başarılı pasta 391'e 260, ortada ise 17'ye 12 rakibinin gerisinde kaldı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Aralık 2021 Pazartesi 06:50
Korner bile atamadı
Fenerbahçe, 2014/15'ten bu yana ilk kez iç sahadaki bir Süper Lig maçında köşe vuruşu kullanamadı. Kanarya neredeyse tüm istatistiklerde, Beşiktaş'a geçildi. Evinde olmasına rağmen topla oynamada yüzde 59'a 41, şutta 14'e 11, başarılı pasta 391'e 260, ortada ise 17'ye 12 rakibinin gerisinde kaldı.
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