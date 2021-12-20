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Kadıköy karnavalı

Yılın son derbisi Kadıköy'de kapalı gişe oynandı. Dev derbiye sarı-lacivertli taraftarlar çok yoğun bir ilgi gösterdi. Biletlerin günler öncesinden tükendiği Fenerbahçe- Beşiktaş derbisinde tribünlerde görsel bir şölen yaşandı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Aralık 2021 Pazartesi 06:50
Kadıköy karnavalı

Yılın son derbisi Kadıköy'de kapalı gişe oynandı. Dev derbiye sarı-lacivertli taraftarlar çok yoğun bir ilgi gösterdi. Biletlerin günler öncesinden tükendiği Fenerbahçe- Beşiktaş derbisinde tribünlerde görsel bir şölen yaşandı. Karşılaşmadan saatler önce stat çevresinde toplanan sarı-lacivertli taraftarlar, dev derbinin başlamasına yaklaşık 1 saat kala tribünleri tamamen doldurdu. Fenerbahçe'sini yalnız bırakmayan futbolseverler, oyuncuları tek tek tribünlere çağırarak moral verdi.

İĞNE ATSAN DÜŞMEZ
Ülker Stadı'nda Beşiktaş'a ayrılan tribün dışında tribünlerin tamamı dolarken, sarı-lacivert renk cümbüşü yaşandı. İlk düdükle beraber takımlarını alkışlayan, Beşiktaş'ı ıslıklayan taraftarlar, 90 dakika hiç susmadı. İğne atsan yere düşmez bir şekilde 7'den 77'ye tüm tribünleri dolduran sarı-lacivertli taraftarlar, Fenerbahçe'yi coşkulu bir şekilde destekledi. Fenerbahçeliler, atılan gollerde büyük bir sevinç yaşarken, tribünlerde renkli görüntüler oluştu.

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