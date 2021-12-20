Haberler Fenerbahçe İngilizlerden flaş Mesut Özil yorumu! Kırmızı kart...

İngilizlerden flaş Mesut Özil yorumu! Kırmızı kart...

Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe sahasında Beşiktaş ile karşılaştı. Mücadele 2-2 sona ererken Fenerbahçe'nin ilk golü Mesut Özil'den geldi. İngiliz basını derbiye geniş yer ayırırken Özil ile ilgili flaş ifadeler kullanıldı. İşte detaylar... (Görkem Ağgündüz / Dış Haberler)

GÖRKEM AĞGÜNDÜZ Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Aralık 2021 Pazartesi 18:25
İngilizlerden flaş Mesut Özil yorumu! Kırmızı kart...

Süper Lig'in 17. haftası dev bir derbiye sahne oldu. Fenerbahçe ile Beşiktaş kozlarını Kadıköy'de paylaştı. Fenerbahçe'nin iki kez öne geçtiği mücadelede Beşiktaş sahadan 1 puanla ayrılmayı başardı.

İngiliz basını derbiye geniş yer ayırırken, karşılaşmanın açılış golünü kaydeden Mesut Özil ile ilgili de flaş ifadeler kullanıldı;

İngilizlerden flaş Mesut Özil yorumu! Kırmızı kart...

"KORKUNÇ MÜDAHALE"

"Mesut Özil arka arkaya iki maçta gol atsa da yaptığı korkunç müdahalenin ardından kırmızı kart görmedi. Geçtiğimiz hafta Gaziantep'e karşı golünü atan Mesut Özil, İstanbul derbisinde de skoru açtı.

Fenerbahçe penaltı kazandı ve kaptan hata yapmadı. 33 yaşındaki Özil, sakince topu ve kaleciyi ayrı köşelere gönderdi. Bu, toplamda 7 son 6 maçta ise 4. golü oldu."

İngilizlerden flaş Mesut Özil yorumu! Kırmızı kart...

"Ancak Beşiktaş, Mesut Özil'in 90 dakika sahada kalmasına öfkelendi. Yapılan açıklamalarda Mesut Özil'in kırmızı kart görmesi gerektiği söylendi.

Mesut 23. dakikada Necip Uysal'ın dizine müdahale etti. Hakem kırmızı kartı vermemekle kalmadı pozisyona faul de vermedi."

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