Fenerbahçe'nin transfer pişmanlığı! Dünya devi talip oldu

Süper Lig'de zirvenin 14 puan gerisine düşen Fenerbahçe, bu sezon hücum hattında yine hayal kırıklığı yaşadı. Sarı-lacivertlilerin forvet hattında forma giyen Valencia, Berisha ve Serdar Dursun ligde sadece 10 gol atabildi.
Durum böyle olunca sezon başında Fenerbahçe'nin görüşüp anlaşamadığı ya da vazgeçtiği golcüler akla geldi. Bu isimlerden biri de Udinese forması giyen Beto'ydu... Geçen sezon Portimonense'de top koşturan Brezilyalı futbolcu, Fenerbahçe ile anlaşma sağlayamayınca İtalyan ekibi Udinese'ye kiralanmıştı.
Sambacı'nın bu sezon Serie A'da sergilediği performans, sarı-lacivertlilerin pişmanlık yaşamasına neden oldu. Udinese formasıyla 16 lig maçında 7 kez fileleri havalandıran Beto, toplam 10 gol atan Fenerbahçe'nin üç forveti Valencia, Serdar Dursun ve Berisha'yı neredeyse tek başına yakaladı.