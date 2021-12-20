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Fenerbahçe'nin transfer pişmanlığı! Dünya devi talip oldu

Sezon başında Fenerbahçe'nin transfer görüşmelerinde bulunduğu ancak son anda vazgeçtiği Beto, bu sezon Udinese formasıyla İtalya Serie A'da fark yaratıyor. 'Brezilyalı Ibrahimovic' olarak lanse edilen 1,94'lük dev forvet, bu sezon 15 lig maçında 7 gol atarken, 23 yaşındaki genç yıldıza İtalyan devi Milan talip oldu. (fotomac.com.tr / Uğur Sarıkaya - DIŞ HABERLER)

UĞUR SARIKAYA Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Aralık 2021 Pazartesi 11:02
Fenerbahçe'nin transfer pişmanlığı! Dünya devi talip oldu

Süper Lig'de zirvenin 14 puan gerisine düşen Fenerbahçe, bu sezon hücum hattında yine hayal kırıklığı yaşadı. Sarı-lacivertlilerin forvet hattında forma giyen Valencia, Berisha ve Serdar Dursun ligde sadece 10 gol atabildi.

Fenerbahçe'nin transfer pişmanlığı! Dünya devi talip oldu

Durum böyle olunca sezon başında Fenerbahçe'nin görüşüp anlaşamadığı ya da vazgeçtiği golcüler akla geldi. Bu isimlerden biri de Udinese forması giyen Beto'ydu... Geçen sezon Portimonense'de top koşturan Brezilyalı futbolcu, Fenerbahçe ile anlaşma sağlayamayınca İtalyan ekibi Udinese'ye kiralanmıştı.

Fenerbahçe'nin transfer pişmanlığı! Dünya devi talip oldu

Sambacı'nın bu sezon Serie A'da sergilediği performans, sarı-lacivertlilerin pişmanlık yaşamasına neden oldu. Udinese formasıyla 16 lig maçında 7 kez fileleri havalandıran Beto, toplam 10 gol atan Fenerbahçe'nin üç forveti Valencia, Serdar Dursun ve Berisha'yı neredeyse tek başına yakaladı.

Fenerbahçe'nin transfer pişmanlığı! Dünya devi talip oldu

Bu sezonki performansı sonrası piyasa değeri 6.5 milyon euroya kadar yükselen 1,94'lük dev forvete İtalyan devi Milan talip oldu. Milan'ın, seneye 40 yaşını bitirecek olan Ibrahimovic'in yerine Beto'yu gündemine aldığı öne sürüldü.

Fenerbahçe'nin transfer pişmanlığı! Dünya devi talip oldu

İspanyol haber sitesi todofichajes.com'da yer alan habere göre; Udinese kulübü 23 yaşındaki genç oyuncunun 6.5 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanıp, Milan'la masaya oturacak.

Fenerbahçe'nin transfer pişmanlığı! Dünya devi talip oldu

Stiliyle Ibrahimovic'e benzetilen Beto için Udinese'nin kapıyı en az 15 milyon eurodan açacağı belirtilirken, Milan'ın da bu rakamları ödeyebileceğine yer verildi.

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