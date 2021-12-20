Fenerbahçe için bomba transfer iddiası! İtalyanlar duyurdu

ALİ KOÇ İDDİALARI YALANLAMIŞTI

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Egonu hakkında açıklamalarda bulunmuş ve "Egonu hakkında bir değerlendirmemiz olmuştu geçen sezon. Bu sezon ise yok. Ekonomik şartlardan dolayı pek mümkün değil. Ama şunu da hatırlatmak istiyorum. Türkiye'nin büyük kulüpleri, herhangi bir branşta yarıştıkları zaman o branşın kalkınmaması söz konusu değildir. Ancak bizler, içinde bulunduğumuz ekonomik şartlar, özellikle futboldan kaynaklanan sıkıntılar. Amatör branşlarda manevra alanımızı ciddi anlamda daralttı." ifadelerini kullanmıştı.