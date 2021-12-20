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Fenerbahçe için bomba transfer iddiası! İtalyanlar duyurdu

VakıfBank, FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda İtalya temsilcisi Imoco Conegliano'yu 3-2 mağlup ederek 4'üncü kez dünya şampiyonu oldu. VakıfBank'ın başarısı başta İtalyan basınında da geniş yer bulurken, Imoco Conegliano'nun dünyaca ünlü yıldızı Egonu hakkında ise Fenerbahçe'yi yakından ilgilendiren bir transfer iddiasında bulunuldu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Aralık 2021 Pazartesi 14:07
Fenerbahçe için bomba transfer iddiası! İtalyanlar duyurdu

VakıfBank 4. kez Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda şampiyon oldu. VakıfBank'ın Imoco Conegliano'yu 3-2 mağlup ettiği karşılaşma özellikle İtalyan ve Avrupa basınında geniş yankı uyandırdı.

Fenerbahçe için bomba transfer iddiası! İtalyanlar duyurdu

LA GAZZETTA DELLO SPORT: CONEGLIANO TAHTTAN İNDİ
İtalya'nın en önemli spor sitelerinden La Gazzetta dello Sport, VakıfBank'ın tarihi zaferini "Conegliano tahttan indi, Dünya Kupası, İstanbul'da kaldı" başlığıyla okuyucularına aktardı. Haberin detayında ise Egonu'nun çabasının yetmediği ve Guidetti'nin müthiş bir hikaye daha yazdığı vurgulandı.

Fenerbahçe için bomba transfer iddiası! İtalyanlar duyurdu

CORRIERE DELLO SPORT: CONEGLIANO, VAKIFBANK'A TESLİM OLDU
Corriere dello Sport ise "Conegliano finalde VakıfBank'a teslim oldu" başlığını kullandı. Haberde Egonu'nun 35 sayısının galibiyet için yetmediği; VakıfBank'ın Conegliano'dan intikamını aldığı belirtildi.

Fenerbahçe için bomba transfer iddiası! İtalyanlar duyurdu

CORRIERE DELLA SERA'DAN EGONU İDDİASI!
Milliyet'in Corriere della Sera'ya dayandırdığı habere göre; Paola Egonu'nun Dünya Kulüpler Şampiyonası'ndan sonrası VakıfBank'ın Türkiye'deki ezeli rakibine geçip geçmeyeceğine karar vermesi gerektiğinin altı çizildi.

Fenerbahçe için bomba transfer iddiası! İtalyanlar duyurdu

'F.BAHÇE'YE TRANSFERİ İÇİN KARAR VERECEK'
Bilindiği üzere Fenerbahçe, Paola Egonu ile yakından ilgilenmiş fakat mali sebepler yüzünden transfer gerçekleşmemişti. Corriere della Sera'nın iddiasına göre Egonu'nun Dünya Kulüpler Şampiyonası'nın ardından Fenerbahçe'ye transferi için kararını vermesi bekleniyor.

Fenerbahçe için bomba transfer iddiası! İtalyanlar duyurdu

ALİ KOÇ İDDİALARI YALANLAMIŞTI
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Egonu hakkında açıklamalarda bulunmuş ve "Egonu hakkında bir değerlendirmemiz olmuştu geçen sezon. Bu sezon ise yok. Ekonomik şartlardan dolayı pek mümkün değil. Ama şunu da hatırlatmak istiyorum. Türkiye'nin büyük kulüpleri, herhangi bir branşta yarıştıkları zaman o branşın kalkınmaması söz konusu değildir. Ancak bizler, içinde bulunduğumuz ekonomik şartlar, özellikle futboldan kaynaklanan sıkıntılar. Amatör branşlarda manevra alanımızı ciddi anlamda daralttı." ifadelerini kullanmıştı.

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