Fenerbahçe için bomba transfer iddiası! İtalyanlar duyurdu

VakıfBank 4. kez Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda şampiyon oldu. VakıfBank'ın Imoco Conegliano'yu 3-2 mağlup ettiği karşılaşma özellikle İtalyan ve Avrupa basınında geniş yankı uyandırdı.
LA GAZZETTA DELLO SPORT: CONEGLIANO TAHTTAN İNDİ
İtalya'nın en önemli spor sitelerinden La Gazzetta dello Sport, VakıfBank'ın tarihi zaferini "Conegliano tahttan indi, Dünya Kupası, İstanbul'da kaldı" başlığıyla okuyucularına aktardı. Haberin detayında ise Egonu'nun çabasının yetmediği ve Guidetti'nin müthiş bir hikaye daha yazdığı vurgulandı.
CORRIERE DELLO SPORT: CONEGLIANO, VAKIFBANK'A TESLİM OLDU
Corriere dello Sport ise "Conegliano finalde VakıfBank'a teslim oldu" başlığını kullandı. Haberde Egonu'nun 35 sayısının galibiyet için yetmediği; VakıfBank'ın Conegliano'dan intikamını aldığı belirtildi.