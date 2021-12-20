FENERBAHÇE HABERİ: Fenerbahçe'de Vitor Pereira krizi! Tazminat... (FB spor haberi)

Pereira 'nın maç sonrası yaptığı görevinin başında olduğunu ve savaşmaya devam edeceğiz şeklindeki açıklamaları da taraftarların tepkisini çekti. Yedek kulübesindeki görüntüsüyle çoktan ayrılmış bir görüntü çizen Pereira kafasında Fenerbahçe 'yi bitirmiş durumdu.

Yıllık yardımcıları ile birlikte iki sene için 80 milyon TL gibi bir garanti ücret alacak olan Pereira, "Madem benim yerime hoca bakıyorsunuz o zaman benim ve yardımcılarımın parasını ödeyin. Aksi durumda biz çalışmaya devam edeceğiz" restini çekti.