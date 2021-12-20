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FENERBAHÇE HABERİ - Derbilerin golcüsü: Mesut Özil!

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Galatasaray derbisinde gol bulan Mesut Özil, 17. haftada oynanan Beşiktaş derbisinde de skor yaptı. Yıldız futbolcu, penaltıda şık bir vuruşla topu ağlara yolladı. Tecrübeli oyuncu ligde 6 gole ulaştı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Aralık 2021 Pazartesi 06:50
FENERBAHÇE HABERİ - Derbilerin golcüsü: Mesut Özil!

Fenerbahçe'nin yıldızı Mesut Özil, sarı-lacivertli takım adına gecenin başarılı isimlerinden biriydi. 33 yaşındaki futbolcu, kazanılan penaltıyı 14. dakikada ağlara yollayıp Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçirdi. Gol haricinde savunmaya da yardım eden Mesut, futboluyla geçer not aldı. Mesut, derbide attığı golle bu sezon ligdeki 14. maçında 6. sayısını kaydetti. Geçen haftaki Gaziantep maçında da 1 gol, 1 asiste imza atan Mesut, üst üste 2 maçta skor katkısı yaptı.

AVANTAJI KULLANAMADIK

Öte yandan tecrübeli krampon yine bir büyük maçı da boş geçmedi. Sarı-lacivertli futbolcu, Fenerbahçe'nin deplasmanda 2-1 kazandığı Galatasaray derbisinde de gol sevinci yaşamıştı. Mesut'un bu sezon ligde 2 de asisti bulunuyor. Mesut Özil maç sonrası yaptığı açıklamada, "Kazanmak için mücadele ettik ama olmadı. İki kez öne geçmenin avantajını kullanamadık. Taraftarımıza galibyet hediye edemediğimiz için üzgünüz" dedi.

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