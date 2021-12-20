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Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini usta yorumcu Ömer Üründül yazdı! "Pereira çok kötü teknik direktör"

Sabah Spor yazarı Ömer Üründül, Süper Lig'in 17. haftasında oynanan ve 2-2'lik beraberlikle sonuçlanan Fenerbahçe - Beşiktaş derbisine dair önemli bir yazı kaleme aldı. Usta yorumcu, Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira'ya ilişkin, "Pereira çok kötü bir teknik direktör. Oyuncu değiştirmekten korkan insandan teknik direktör olmaz." dedi. İşte o yazı...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Aralık 2021 Pazartesi 06:50
Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini usta yorumcu Ömer Üründül yazdı! "Pereira'dan çok kötü teknik direktör"

Bu sezon hem ligde hem de Avrupa'da kötü performans gösteren iki takımın derbisinde mücadele vardı ama kalite yoktu. Maça Beşiktaş iyi başladı ama gol F.Bahçe'den geldi. Yeri geldikçe vurgularım; forvet oyuncusu defansa yardım için '18 içine' geldiğinde tehlike var demektir. Nitekim Larin, gereksiz penaltıya neden oldu. Beşiktaş, Josef'in güzel golü ile beraberliği bulup moral kazandı.

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini usta yorumcu Ömer Üründül yazdı! "Pereira'dan çok kötü teknik direktör"

Dengeleri lehine çeviriyordu ki Vida'nın büyük hatası ile tekrar skor dezavantajına düştü. 2. devre ile birlikte oyunu domine eden Beşiktaş'tı. Bu da beklediğim bir şeydi. Çünkü kadrosu daha çok birbirini tanıyanlardan kurulu. F.Bahçe ise tam tersi. Sonuçta Beşiktaş bu baskının semeresini beraberlik golü olarak buldu. Sonrasında öyle bir saha içi görüntüsü meydana geldi ki her iki takım da kazanabilirdi. Sonuçta maç beraberlikle noktalandı. İki takım da Trabzonspor'a devre bitmeden "Şampiyonluk artık senin tekelindedir" mesajını verdiler.

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini usta yorumcu Ömer Üründül yazdı! "Pereira'dan çok kötü teknik direktör"

Pereira çok kötü bir teknik direktör. Oyuncu değiştirmekten korkan insandan teknik direktör olmaz. Değişik kadrolar ve oyuncuların görev yeri ile sürekli oynamak en büyük yanlışı. Dün de şapkadan tavşan çıkardı. Szalai, orta sahanın solunda oynadı. Beşiktaş, sağ kulvardan dalga dalga gelirken Mesut doğal olarak geriye yardım etmiyor. Ama 'Mesut'u sakın çıkarma' talimatı verilmiş, o da kabul etmiş. İradesiyle karar verse mutlaka çıkaracak. Beşiktaş, sonuca üzülmez. Zaten şampiyonluk şansı yok.

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini usta yorumcu Ömer Üründül yazdı! "Pereira'dan çok kötü teknik direktör"

En azından 50 bin ateşli taraftar önünde kaybetmedi. Medyada çok yanlış teşhisler yapılıyor. Ben Batshuayi için kendine bakmıyor, fizik olarak düşüş içinde diye defalarca vurguladım. Geçen hafta hiçbir şey oynamazken son 5 dakikada 2 gol-1 asist katkısı verince methiyeler düzüldü. Dün takımın en kötüsüydü. Sahanın yıldızları iki gerçek profesyonel Josef ve Crespo'ydu.

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