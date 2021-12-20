Fener tepetaklak!

Süper Lig'in ilk sekiz haftasında sadece 5 puan kaybeden Fenerbahçe (6G/1B/1M), daha sonraki dokuz maçında sadece 2 kez kazanabilirken, toplam 18 puan bıraktı (2G/3B/4M). Şampiyonluk yarışında gerilere düşen sarı-lacivertliler dün bu sezonki 4. beraberliğini (3'ü son 6 haftada) aldı.
Süper Lig'in ilk sekiz haftasında sadece 5 puan kaybeden Fenerbahçe (6G/1B/1M), daha sonraki dokuz maçında sadece 2 kez kazanabilirken, toplam 18 puan bıraktı (2G/3B/4M). Şampiyonluk yarışında gerilere düşen sarı-lacivertliler dün bu sezonki 4. beraberliğini (3'ü son 6 haftada) aldı.