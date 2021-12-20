Berisha fırsatçılığını konuşturdu

Vida'nın hatalı geri pasında atağa kalkan sarı-lacivertlilerde Rossi şutunu attı yükseklik kazanan topa vuruşunu yapan Mergim Berisha Fenerbahçe'yi tekrar öne geçiren golü attı. Daha önce Kasımpaşa ve Rizespor karşılaşmalarında gol sevinci yaşayan sarı-lacivertli futbolcu böylece ligdeki 11. maçında 3. golünü kaydetti. 23 yaşındaki futbolcu, 71. dakikada yerini Serdar Dursun'a bıraktı. Alman forvet, "Elimizden geleni yapmaya çalıştık, taraftarımız önünde kazanmak, yılı derbi zaferiyle bitirmeyi çok istedik. Ancak olmadı. Sonuç için özür diliyoruz" dedi.