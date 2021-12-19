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SPOR HABERİ - Kadıköy'de maç sonu taraftar çileden çıktı: Ali Koç istifa

Spor haberi.... Süper Lig'in 17. haftasında perde Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi ile kapandı. Mücadele karşılıklı atılan gollerle 2-2 berabere sonuçlanırken, mücadele sonunda Sarı-Lacivertli taraftarlar 'Ali Koç istifa' tezahüratlarında bulundu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Aralık 2021 Pazar 21:06 Güncelleme Tarihi: 19 Aralık 2021 Pazar 21:12
SPOR HABERİ - Kadıköy'de maç sonu taraftar çileden çıktı: Ali Koç istifa

Süper Lig'in 17. haftasının kapanış mücadelesinde Fenerbahçe sahasında ezeli rakibi Beşiktaş'ı konuk etti. Ev sahibi ekip mücadelede rakibi karşısında iki kez öne geçse de skoru koruyamadı ve karşılaşma 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

Sarı-Lacivertli ekip son haftalarda yaşanan puan kayıplarına bir yenisini daha eklerken zirveden bir adım daha uzaklaştı. Karşılaşmanın son anlarına girilirken tribünlerden istifa seslerinin yükseldiği duyuldu.

Taraftarlar Başkan Ali Koç'u hedef alarak 'Ali Koç istifa' tezahüratında bulundu.

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