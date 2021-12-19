Haberler Fenerbahçe Sıra Kartal’da

Sıra Kartal’da

Galatasaray'a golünü atan Mesut Özil, Beşiktaş'ı da koleksiyona eklemek istiyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Aralık 2021 Pazar 06:50
Sıra Kartal’da

Fenerbahçe'de takımın hücumdaki beyni Mesut Özil olacak. Kaptanlık bandını da takacak olan yıldız oyuncu Kadıköy'de serbest adam olarak sahada yer alacak. Hem paslarıyla arkadaşlarına pozisyon hazırlayacak hem de gol arayacak. Ligde 5 gol+2 asistle takımın en skorer ismi olan Özil, son Gaziantep maçında da 1 gol+1 asistle öne çıkmıştı. Eski fizik gücüne kavuşan tecrübeli futbolcunun hedefi Galatasaray'dan sonra Beşiktaş'ın filelerini de havalandırıp iki ezeli rakibe de gol atan Fenerbahçeli oyuncular arasına adını yazdırmak.

DİĞER
Kerem Bürsin'in evlilik açıklaması sonrası Hande Erçel sessizliğini bozdu... Heyecanlandıran sözler!
Güzel oyuncu Ayça Ayşin rol arkadaşı Alp Navruz'la olan aşk iddialarına imalı gönderme! "Her şey güzel gidyor..."
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor