Sıra Kartal’da

Fenerbahçe'de takımın hücumdaki beyni Mesut Özil olacak. Kaptanlık bandını da takacak olan yıldız oyuncu Kadıköy'de serbest adam olarak sahada yer alacak. Hem paslarıyla arkadaşlarına pozisyon hazırlayacak hem de gol arayacak. Ligde 5 gol+2 asistle takımın en skorer ismi olan Özil, son Gaziantep maçında da 1 gol+1 asistle öne çıkmıştı. Eski fizik gücüne kavuşan tecrübeli futbolcunun hedefi Galatasaray'dan sonra Beşiktaş'ın filelerini de havalandırıp iki ezeli rakibe de gol atan Fenerbahçeli oyuncular arasına adını yazdırmak.