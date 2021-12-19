Fenerbahçe'de Mesut Özil ve İrfan Can Kahveci'ye Beşiktaş derbisinde özel görev

Zirve yarışına tutunmak isteyen Fenerbahçe, bugünkü Beşiktaş derbisinde tüm planlarını 3 puan üzerine kurdu. Teknik direktör Pereira derbi planını oyuncularına tek tek anlattı ve hafta içinde uygulamasını da taktik idmanlarda gösterdi.



Takvim'in haberine göre; Portekizli teknik adam derbide tüm hücum planlarını Mesut Özil ve İrfan Can Kahveci'nin üzerine kurdu. Pereira hem normal set hücumunda hem de geçiş hücumlarında topun en kısa kısa yoldan bu ikiliye aktarılmasını istedi. Takımını sahaya 3-4-3 dizilişiyle çıkarmayı planlayan Pereira, golcü olarak da son idmanda Valencia'yı denedi. Son anda kararından vazgeçmezse Valencia takımın santrforu olarak sahada yer alacak.



SAVUNAMAYA UYARI

Pereira, savunma üçlüsünün Batshuayi ve Larin'e de yakın oynamalarını, boş alan bırakmamalarını ve rakip forvetlerin savunma arkasına sızmasının kesinlikle önlenmesini de istedi. Özellikle savunmadan çıkarken hatalı geri paslarlarla rakibe eksik yakalanmamaları konusunda oyuncularını uyardı.