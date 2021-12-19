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Fenerbahçe Beşiktaş maçı sonrası Vitor Pereira konuştu! "Taraftarın tepkisi normal"

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş kozlarını paylaştı. Kadıköy Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2 beraberlikle sonuçlandı. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Vitor Pereira maçın ardından açıklamalarda bulundu. Taraftarın maç sonunda gösterdiği tepkileri normal karşıladığını ifade eden Portekizli çalıştırıcı, "Onlar da bizim gibi takımın kazanmasını istiyordu. Taraftarın tepkisini doğal karşılıyorum." dedi. İşte o açıklamalar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Aralık 2021 Pazar 21:28 Güncelleme Tarihi: 19 Aralık 2021 Pazar 21:34
Fenerbahçe Beşiktaş maçı sonrası Vitor Pereira konuştu! "Taraftarın tepkisi normal"

Fenerbahçe ile Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Vitor Pereira, 2-2 eşitlikle sona eren müsabaka sonrası açıklamalarda bulundu. Taraftarın maç sonunda gösterdiği tepkileri normal karşıladığını ifade eden Portekizli çalıştırıcı, "Onlar da bizim gibi takımın kazanmasını istiyordu. Taraftarın tepkisini doğal karşılıyorum." dedi.

İşte Vitor Pereira'nın açıklamaları:

Kazanmak için her şeyi yaptık. Sahada birlik olduğumuzu göstermek için oynadılar. Aynı oyuncuyu iki kere boş bıraktık ve iki gol yedik. Başkanın, camianın hak ettiği gibi savaştık. Ancak her zaman her şeyi kontrol edemezsiniz. Biz savaşmaya devam edeceğiz.

Maç maç bakmamız gerek, yapmamız gereken her maçtan 3 puan alarak durumumuzu düzeltmek.

Taraftarların tepkilerini normal karşılıyorum çünkü onlar da bizim gibi takımın kazanmasını istiyordu. Taraftarın tepkisini doğal karşılıyorum ama başkanımız bu tepkileri hak etmiyor. Bu kulüp için her şeyi veriyor. Bizi hep destekliyor.

İşler istediğiniz gibi gitmediğinde bu tepkilerin normal olduğunu düşünüyorum. Hepimiz kazanmak istiyorduk. Futbol böyle, işler bazen istediğiniz gibi gitmiyor.

Birlik olmamız lazım. Bölünürsek, hiçbir şey kazanamayız. Savaşmaya, inanmaya devam etmeliyiz. Eğer bugünkü gibi savaşırsak, kaybettiğimiz puanları mutlaka telafi ederiz.

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