Fenerbahçe Beşiktaş maçı canlı | Fenerbahçe Beşiktaş canlı izle | FB BJK canlı

Süper Lig'in 17. haftasında heyecan sona eriyor. Haftanın son maçında ezeli rakipler Kadıköy'de kozlarını paylaşıyor.

Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ı konuk ettiği mücadele saat 19.00'da başladı. Karşılaşma öncesinde sarı lacivertliler 27, Beşiktaş ise 24 puanda bulunuyor.

Fenerbahçe'de hedef Galatasaray derbininden sonra Beşiktaş'ı da yenerek camiaya moral aşılamak ve zirveye yaklaşmak. Konuk Beşiktaş'ta ise hedef, Önder Karaveli ile Kayserispor'un ardından Fenerbahçe'yi de yenerek yeni teknik adam gelene kadar yola kayıpsız devam etmek.

Fenerbahçe Beşiktaş derbisini haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Berke, Serdar, Kim, Szalai, Osayi, Novak, Crespo, Zajc, Mesut, Rossi, Berisha.

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Necip, Rıdvan, Josef, Ghezzal, Pjanic, Can, Larin, Batshuayi.

İRFAN CAN KAHVECİ DÖNDÜ

Fenerbahçe ile Göztepe arasında oynanan maçın devre arasında Atakan Çankaya ile tartışan ve sonucunda 2 maç ceza alan İrfan Can Kahveci, Beşiktaş maçı ile formasına kavuştu. Yıldız futbolcu karşılaşmaya kulübede başladı.

GUSTAVO VE NOVAK SINIRDA

Luiz Gustavo ve Filip Novak sarı kart ceza sınırında. İki oyuncu Beşiktaş karşısında kart görmeleri halinde 18. haftada oynanacak VavaCars Fatih Karagümrük mücadelesinde takımlarını yalnız bırakacak.

YÜKSEK GERİLİM

Ezeli rakiplerin kapışmalarında tansiyon yüksek seyrediyor. Son 24 derbide Fenerbahçe 6 kırmızı, 74 de sarı kart görürken, siyah-beyazlı futbolcular ise 11 kırmızı ve 73 sarı olmak üzere toplam 84 kartla cezalandırıldı.

ALTAY VE FERDİ YOK

Kanarya'da zorlu maçta 2 eksik var. Sakatlığını atlatan ancak henüz takımla çalışmalara başlamayan kaleci Altay ile antrenmanda sakatlanarak ilk yarıyı kapatan Ferdi Kadıoğlu derbide forma giyemiyor.

VALENCIA HAZIR

Sakatlıkları düzelen Enner Valencia ve Mert Hakan Yandaş derbide görev bekliyor. İki isim de Beşiktaş derbisinde kulübede yer aldı.

BEŞİKTAŞ'TA CEZALILAR GERİ DÖNDÜ

Sarı kart cezaları nedeniyle Kayseri maçında oynayamayan Josef ve Welinton ile birlikte, kırmızı kart cezalısı Necip bu akşam kadroda yer aldı.

ALEX, MERT VE N'KOUDOU YOK

Siyah-beyazlı ekipte sakatlıkları bulunan Mert Günok ve N'Koudou derbi karşılaşmasında forma giyemiyor. Sakatlığı geçen ve topla çalışmalara başlayan Alex Teixeira ise henüz hazır olmadığı için derbi karşılaşmasında takımını yalnız bıraktı. Antrenmanda yaşanan çarpışma sonucunda burun kemiği kırılan Umut Meraş yedek kulübesinde yer aldı.