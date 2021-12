Fenerbahçe Beşiktaş derbisi öncesi Vitor Pereira'dan İrfan Can Kahveci cevabı! Oynamama sebebi...

Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe dev derbide sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek. Kritik karşılaşma öncesi sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Vitor Pereira açıklamalarda bulundu. Portekizli çalıştırıcı bu tür maçların her zaman önemli olduğunu vurguladı. Öte yandan Pereira, İrfan Can Kahveci ve Mert Hakan Yandaş tercihleriyle ilgili konuştu. İşte o sözler...

İşte Vitor Pereira'nın açıklamaları:

Derbiler her zaman özeldir. İki iyi takımın karşılaşması olacak. İrfan Can, son iki maçta oynayamamıştı. Mert Hakan da bir süre bizimle değildi. İkisi de bu sebeple yedek kulübesinde başlayacaklar ancak hiç şüphe yok ki bugün fırsat geldiğinde bizim için çok önemli olacaklar.