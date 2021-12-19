Fenerbahçe Beşiktaş derbisi ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak?

Süper Lig'in 17. haftasında heyecan sona eriyor. Haftanın son maçında ezeli rakipler Kadıköy'de kozlarını paylaşıyor.

Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ı konuk edeceği mücadele saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşma öncesinde sarı lacivertliler 27, Beşiktaş ise 24 puanda bulunuyor.

Fenerbahçe'de hedef Galatasaray derbininden sonra Beşiktaş'ı da yenerek camiaya moral aşılamak ve zirveye yaklaşmak. Konuk Beşiktaş'ta ise hedef, Önder Karaveli ile Kayserispor'un ardından Fenerbahçe'yi de yenerek yeni teknik adam gelene kadar yola kayıpsız devam etmek.

Fenerbahçe Beşiktaş derbisine sayılı dakikalar kala iki ekibin 11'leri belli oldu!

İLK 11'LER



Fenerbahçe: Berke, Serdar, Kim, Szalai, Osayi, Novak, Crespo, Zajc, Mesut, Rossi, Berisha.

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Necip, Rıdvan, Josef, Ghezzal, Pjanic, Can, Larin, Batshuayi.

İRFAN CAN KAVECİ DÖNDÜ

Fenerbahçe ile Göztepe arasında oynanan maçın devre arasında Atakan Çankaya ile tartışan ve sonucunda 2 maç ceza alan İrfan Can Kahveci, Beşiktaş maçı ile formasına kavuşacak. Yıldız futbolcu karşılaşmaya kulübede başlayacak.

GUSTAVO VE NOVAK SINIRDA

Luiz Gustavo ve Filip Novak sarı kart ceza sınırında. İki oyuncu Beşiktaş karşısında kart görmeleri halinde 18. haftada oynanacak VavaCars Fatih Karagümrük mücadelesinde takımlarını yalnız bırakacak.

YÜKSEK GERİLİM

Ezeli rakiplerin kapışmalarında tansiyon yüksek seyrediyor. Son 24 derbide Fenerbahçe 6 kırmızı, 74 de sarı kart görürken, siyah-beyazlı futbolcular ise 11 kırmızı ve 73 sarı olmak üzere toplam 84 kartla cezalandırıldı.

ALTAY VE FERDİ YOK



Kanarya'da zorlu maç öncesi 2 eksik var. Sakatlığını atlatan ancak henüz takımla çalışmalara başlamayan kaleci Altay ile antrenmanda sakatlanarak ilk yarıyı kapatan Ferdi Kadıoğlu derbide forma giyemeyecek.

VALENCIA HAZIR

Sakatlıkları düzelen Enner Valencia ve Mert Hakan Yandaş derbide görev bekliyor. İki isim de Beşiktaş derbisinde kulübede yer alacak.

BEŞİKTAŞ'TA CEZALILAR GERİ DÖNDÜ

Beşiktaş'ta kart cezaları biten oyuncular derbide forma giyebilecek. Sarı kart cezaları nedeniyle Kayseri maçında oynayamayan Josef ve Welinton ile birlikte, kırmızı kart cezalısı Necip de bu akşam görev yapabilecek.

ALEX, MERT VE N'KOUDOU YOK

Siyah-beyazlı ekipte sakatlıkları bulunan Mert Günok ve N'Koudou derbi karşılaşmasında forma giyemeyecek. Sakatlığı geçen ve topla çalışmalara başlayan Alex Teixeira ise henüz hazır olmadığı için derbi karşılaşmasında takımını yalnız bırakacak. Antrenmanda yaşanan çarpışma sonucunda burun kemiği kırılan Umut Meraş yedek kulübesinde yer alıyor.