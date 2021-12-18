Valencia zorluyor

Sakatlığını atlatan ve takımla çalışmalara başlayan Enner Valencia her geçen gün formunu yükseltiyor. Ekvadorlu yıldız dün çift kalede turuncu takımda yer alırken hırslı oyunu ile göz doldurdu. Valencia'nın ilk onbirde olup olmayacağı bugün yapılacak son antrenmanda belli olacak. Öte yandan takımın derbide liderliğini+kaptanlığını ise Mesut Özil üstlenecek. Yıldız isim, Galatasaray'ın ardından Beşiktaş'a da gol atıp derbilerde 'duble' yapmayı hedefliyor.
Sakatlığını atlatan ve takımla çalışmalara başlayan Enner Valencia her geçen gün formunu yükseltiyor. Ekvadorlu yıldız dün çift kalede turuncu takımda yer alırken hırslı oyunu ile göz doldurdu. Valencia'nın ilk onbirde olup olmayacağı bugün yapılacak son antrenmanda belli olacak. Öte yandan takımın derbide liderliğini+kaptanlığını ise Mesut Özil üstlenecek. Yıldız isim, Galatasaray'ın ardından Beşiktaş'a da gol atıp derbilerde 'duble' yapmayı hedefliyor.