Son dakika spor haberleri - Mehmet Aurelio'dan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi tahmini!

Karşılaşma öncesinde görüşlerini TRT Spor'a bildiren Fenerbahçe ve Beşiktaş 'ın eski oyuncusu Mehmet Aurelio , sarı-lacivertli takımı ev sahibi olduğu için daha avantajlı gördüğünü söyledi ve şunları dile getirdi:

İki takım da çok dengesiz oynuyor. Bazen iyi, bazen kötü oynuyorlar. Bu sezon öyle. Zaten Trabzonspor bayağı farkı açtı. Derbi maçı hep çok özel ve kritik bir maçtır. Bu maçta tabii ki kendi taraftarı ve sahasında oynayacağı için Fenerbahçe'yi daha avantajlı görüyorum.