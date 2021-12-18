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Son dakika spor haberleri - Mehmet Aurelio'dan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi tahmini!

Son dakika spor haberleri... Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta da forma giymiş olan Brezilya asıllı eski milli futbolcu Mehmet Aurelio, dev derbi öncesi maçla ilgili tahminlerini dile getirdi. Aurelio, sarı-lacivertli takımı avantajlı gördüğünü söyledi. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Aralık 2021 Cumartesi 12:19
Son dakika spor haberleri - Mehmet Aurelio'dan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi tahmini!

Süper Lig'de nefesler tutuldu, Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi bekleniyor. Mücadele iki takım için de oldukça kritik.

Son dakika spor haberleri - Mehmet Aurelio'dan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi tahmini!

Karşılaşma öncesinde görüşlerini TRT Spor'a bildiren Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın eski oyuncusu Mehmet Aurelio, sarı-lacivertli takımı ev sahibi olduğu için daha avantajlı gördüğünü söyledi ve şunları dile getirdi:

Son dakika spor haberleri - Mehmet Aurelio'dan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi tahmini!

İki takım da çok dengesiz oynuyor. Bazen iyi, bazen kötü oynuyorlar. Bu sezon öyle. Zaten Trabzonspor bayağı farkı açtı. Derbi maçı hep çok özel ve kritik bir maçtır. Bu maçta tabii ki kendi taraftarı ve sahasında oynayacağı için Fenerbahçe'yi daha avantajlı görüyorum.

Son dakika spor haberleri - Mehmet Aurelio'dan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi tahmini!

Beşiktaş'ın da kaliteli oyuncuları var, orta saha ve ileride. Fenerbahçe'de de kaliteli oyuncular var. Dediğim gibi derbi, her zaman özel bir maçtır. Her oyuncu çok motive çıkar. Bence Fenerbahçe ne zaman kendi taraftarı önünde ve sahasında oynarsa daha motivasyonlu çıkıyor maça.

Son dakika spor haberleri - Mehmet Aurelio'dan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi tahmini!

Beşiktaş'a bakınca defansif olarak, bazen çok gol yiyorlar. Fenerbahçe'nin de son maçı aynı, hata yapıyorlar bazen çok basit gol yiyorlar.

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