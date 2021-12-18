Son dakika spor haberi - İşte Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi muhtemel 11'leri

Fenerbahçe , Beşiktaş mücadelesine 2 futbolcusundan yoksun çıkacak. Sarı-lacivertli ekipte sakatlığını atlatan ancak henüz takımla çalışmalara başlamayan kaleci Altay Bayındır ile antrenmanda sakatlanan Ferdi Kadıoğlu derbide forma giyemeyecek.

Öte yandan Sarı-lacivertlilerde 3 futbolcu ise takıma dahil oldu. 2 maçlık men cezası biten İrfan Can Kahveci ile sakatlıkları son bulan Enner Valencia ve Mert Hakan Yandaş, derbide takımlarını yalnız bırakmayacak.