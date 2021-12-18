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Son dakika spor haberi - İşte Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi muhtemel 11'leri

Son dakika spor haberleri... Süper Lig'in 17. haftasında dev bir derbi heyecanı yaşanacak. Galibiyetin kritik öneme sahip olduğu maçta Fenerbahçe sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek. Bu maç öncesi iki takımın muhtemel 11'leri merak ediliyor. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Aralık 2021 Cumartesi 14:41
Son dakika spor haberi - İşte Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi muhtemel 11'leri

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş, 354. randevuda karşı karşıya gelecek.

Son dakika spor haberi - İşte Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi muhtemel 11'leri

Fenerbahçe, Beşiktaş mücadelesine 2 futbolcusundan yoksun çıkacak. Sarı-lacivertli ekipte sakatlığını atlatan ancak henüz takımla çalışmalara başlamayan kaleci Altay Bayındır ile antrenmanda sakatlanan Ferdi Kadıoğlu derbide forma giyemeyecek.

Son dakika spor haberi - İşte Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi muhtemel 11'leri

Öte yandan Sarı-lacivertlilerde 3 futbolcu ise takıma dahil oldu. 2 maçlık men cezası biten İrfan Can Kahveci ile sakatlıkları son bulan Enner Valencia ve Mert Hakan Yandaş, derbide takımlarını yalnız bırakmayacak.

Son dakika spor haberi - İşte Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi muhtemel 11'leri

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak derbi maçında kozlarını paylaşacak Fenerbahçe ile Beşiktaş, Türk futbol tarihinde daha önce 353 kez karşılaştı.

Son dakika spor haberi - İşte Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi muhtemel 11'leri

İki ekip arasında 28 Kasım 1924'te Fenerbahçe'nin 4-0'lık galibiyetiyle başlayan 97 yıllık rekabette sarı-lacivertliler, rakibi karşısında galibiyet ve gol sayısı bakımından önde bulunuyor.

Son dakika spor haberi - İşte Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi muhtemel 11'leri

İki takım arasında geçen sezon oynanan maçları Beşiktaş mağlubiyet almadan tamamladı.

Son dakika spor haberi - İşte Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi muhtemel 11'leri

Takvim'de yer alan habere göre muhtemel 11'ler şöyle:

FENERBAHÇE: Berke, Min Jae, Szalai, Serdar Aziz, Osayi, Nazım, Zajc, Crespo, İrfan Can, Mesut Özil, Berisha

Son dakika spor haberi - İşte Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi muhtemel 11'leri

BEŞİKTAŞ: Ersin, Rıdvan, Serdar Saatçı, Vida, Rosier, Josef, Can, Oğuzhan, Ghezzal, Larin(Güven), Batshuayi

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