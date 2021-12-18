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Kaleci Altay sahaya indi

Hazırlıklar tam gaz sürüyor. Sarı-lacivertliler dün Can Bartu Tesisleri'nde ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başlayan idmanda, pas çalışmaları ve çift kale maç yaptı. Taktiksel ve bireysel çalışmalarla antrenman tamamlandı. Omzundaki sakatlığı geçen Altay Bayındır saha çalışmalarına kademeli olarak başlarken, Ferdi günü tedavi ile geçirdi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Aralık 2021 Cumartesi 06:50
Kaleci Altay sahaya indi
Hazırlıklar tam gaz sürüyor. Sarı-lacivertliler dün Can Bartu Tesisleri'nde ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başlayan idmanda, pas çalışmaları ve çift kale maç yaptı. Taktiksel ve bireysel çalışmalarla antrenman tamamlandı. Omzundaki sakatlığı geçen Altay Bayındır saha çalışmalarına kademeli olarak başlarken, Ferdi günü tedavi ile geçirdi.
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