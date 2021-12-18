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FENERBAHÇE HABERLERİ: Vitor Pereira'dan yönetimi şoke eden cevap!

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki, teknik direktör Vitor Pereira ile bir araya geldi. Baki, Pereira’ya “Bu iş gitmiyor, görevi bırak” dedi. Portekizli çalıştırıcı da “Ben başarısız değilim ki neden istifa edeyim” cevabını verdi. Pereira'nın bu cevabı, sarı-lacivertli yönetimi şok etti. Pereira ile yapılan görüşmeden istediği sonucu alamayan yönetim duruma bir çare arıyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Aralık 2021 Cumartesi 06:50
FENERBAHÇE HABERLERİ: Vitor Pereira'dan yönetimi şoke eden cevap!

Süper Lig'deki son maçında deplasmanda Gaziantep'e 3-2 mağlup olarak taraftardan büyük tepki toplayan ve zirve ile arasında 12 puan fark bulunan Fenerbahçe'de yönetim, hoca değişikliğine gitmek istese de işleri hiç de kolay değil.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Vitor Pereira'dan yönetimi şoke eden cevap!

Takvim'in haberine göre; Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki'nin önceki gün teknik direktör Vitor Pereira ile bir araya geldiği ve kritik bir toplantı yaptığı bildirildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Vitor Pereira'dan yönetimi şoke eden cevap!

VITOR PEREIRA'NIN CEVABI ŞOKE ETTİ
Pereira'ya yönetimin talebini ileten Selahattin Baki, "Bu iş gitmiyor. Görevi bırakman en doğru olanı. Senden anlayış bekliyoruz" dedi. Ancak Vitor Pereira'nın bu talebe olan cevabı Baki'yi şok etti. Pereira, "Başarısız olduğumu düşünmüyorum. Neden istifa edeyim ki. İstifa gibi bir düşüncem yok" ifadesini kullandı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Vitor Pereira'dan yönetimi şoke eden cevap!

YÖNETİM ORTA YOLU BULMAYA ÇALIŞACAK
Pereira ile yapılan görüşmeden istediği sonucu alamayan yönetim duruma bir çare arıyor. Eğer yönetim Pereira'nın görevine tek taraflı olarak son verirse yüksek bir maliyet ile karşı karşıya kalacak. Başkan Ali Koç ve yöneticilerin Pereira ile orta yolu bulmak için bir görüşme daha yapacakları öğrenildi.

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