FENERBAHÇE HABERLERİ: Vitor Pereira'dan yönetimi şoke eden cevap!

Süper Lig'deki son maçında deplasmanda Gaziantep'e 3-2 mağlup olarak taraftardan büyük tepki toplayan ve zirve ile arasında 12 puan fark bulunan Fenerbahçe'de yönetim, hoca değişikliğine gitmek istese de işleri hiç de kolay değil.



Takvim'in haberine göre; Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki'nin önceki gün teknik direktör Vitor Pereira ile bir araya geldiği ve kritik bir toplantı yaptığı bildirildi.



