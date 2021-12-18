FENERBAHÇE HABERLERİ: Vitor Pereira'dan yönetimi şoke eden cevap!

Süper Lig'deki son maçında deplasmanda Gaziantep'e 3-2 mağlup olarak taraftardan büyük tepki toplayan ve zirve ile arasında 12 puan fark bulunan Fenerbahçe'de yönetim, hoca değişikliğine gitmek istese de işleri hiç de kolay değil.
Süper Lig'deki son maçında deplasmanda Gaziantep'e 3-2 mağlup olarak taraftardan büyük tepki toplayan ve zirve ile arasında 12 puan fark bulunan Fenerbahçe'de yönetim, hoca değişikliğine gitmek istese de işleri hiç de kolay değil.
Takvim'in haberine göre; Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki'nin önceki gün teknik direktör Vitor Pereira ile bir araya geldiği ve kritik bir toplantı yaptığı bildirildi.
VITOR PEREIRA'NIN CEVABI ŞOKE ETTİ
Pereira'ya yönetimin talebini ileten Selahattin Baki, "Bu iş gitmiyor. Görevi bırakman en doğru olanı. Senden anlayış bekliyoruz" dedi. Ancak Vitor Pereira'nın bu talebe olan cevabı Baki'yi şok etti. Pereira, "Başarısız olduğumu düşünmüyorum. Neden istifa edeyim ki. İstifa gibi bir düşüncem yok" ifadesini kullandı.