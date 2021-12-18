Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERİ: Flaş Vitor Pereira iddiası! Derbi sonrası... (FB spor haberi)

FENERBAHÇE HABERİ: Flaş Vitor Pereira iddiası! Derbi sonrası... (FB spor haberi)

Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş ile kozlarını paylaşacak. Sarı lacivertli kulüpte eleştirilerin odağı haline gelen ve adı Flamengo ile anılan Vitor Pereira ile ilgili bomba bir iddia gündeme geldi. Pereira, Beşiktaş derbisini kaybedip kovulursa Flamengo Başkan Yardımcısı Marcos Braz ile görüşecek. İşte tüm detaylar... | Fenerbahçe haberleri - FB spor haberi (Ömer Faruk Özcan / DIŞ HABERLER)

ÖMER FARUK ÖZCAN Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Aralık 2021 Cumartesi 12:34
FENERBAHÇE HABERİ: Flaş Vitor Pereira iddiası! Derbi sonrası... (FB spor haberi)

Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş ile kozlarını paylaşacak. Sarı lacivertli kulüpte eleştirilerin odağı haline gelen ve adı Flamengo ile anılan Vitor Pereira ile ilgili bomba bir iddia gündeme geldi.

FENERBAHÇE HABERİ: Flaş Vitor Pereira iddiası! Derbi sonrası... (FB spor haberi)

Brezilya basınından Coluna do Fla sitesinin haberine göre; Vitor Pereira'nın tazminatını ödemeye yanaşmayan Flamengo, Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini bekliyor. Portekizli hoca, Beşiktaş derbisini kaybedip kovulursa Flamengo Başkan Yardımcısı Marcos Braz ile görüşüp bir karar verecek.

FENERBAHÇE HABERİ: Flaş Vitor Pereira iddiası! Derbi sonrası... (FB spor haberi)

Haberde ayrıca Marcos Braz ve Flamengo Futbol Direktörü Bruno Spindel'in Paulo Sousa, Carlos Carvalhal, Paulo Fonseca gibi isimlerle görüştüğü de kaydedildi.

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