Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinden öne çıkan notlar!

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinden öne çıkan notlar!

Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş ile kozlarını paylaşacak. Fenerbahçe ile Beşiktaş, birbirlerine karşı en farklı skorlu galibiyetlerini yedişer golle elde etti. Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi öncesi o istatistikler ise dikkat çekti. İşte öne çıkan notlar... Beşiktaş ve Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Aralık 2021 Cumartesi 11:23
Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinden öne çıkan notlar!

Beşiktaş, 23 Mart 1941'deki özel karşılaşmayı 7-1 kazandı. Siyah-beyazlılar, 6 Ocak 1990'da Fenerbahçe'yi 5-1 yenerek ligde rakibine karşı en farklı skorlu galibiyetine ulaştı. Fenerbahçe ise siyah-beyazlı rakibi karşısında en farklı skorlu galibiyetini 6 Aralık 1958'de oynanan özel maçta 7-0'lık skorla aldı. Sarı-lacivertliler, Beşiktaş'a karşı ligdeki en farklı skorlu galibiyetini 7 Mart 1976 ve 7 Ekim 2012'de 3-0'lık sonuçlarla yaşadı.

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinden öne çıkan notlar!

BEŞİKTAŞ'IN EN FARKLI KAZANDIĞI MAÇLAR

Beşiktaş'ın rekabette Fenerbahçe'ye karşı aldığı en farklı skorlu galibiyetler şöyle:

Tarih Stat Organizasyon Sonuç
23.03.1941 Şeref Özel 7-1
06.01.1990 Fenerbahçe Lig 5-1
12.03.1944 Şeref Milli Küme 4-0
07.12.1966 İnönü TSYD Kupası 4-0
16.05.1987 Ali Sami Yen Lig 4-0
21.11.1987 Fenerbahçe Lig 4-0

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinden öne çıkan notlar!

FENERBAHÇE'NİN EN FARKLI KAZANDIĞI MAÇLAR

Fenerbahçe'nin Beşiktaş'a karşı aldığı en farklı skorlu galibiyetler ise şu şekilde:

Tarih Stat Organizasyon Sonuç
06.12.1958 İnönü Özel 7-0
17.01.1930 Taksim İstanbul Ligi 5-0
01.07.1960 İnönü Cemal Gürsel Kupası 6-2
24.03.1940 Şeref İstanbul Ligi 5-1
28.11.1924 Taksim Özel 4-0
18.05.1947 Fenerbahçe Milli Küme 4-0
31.08.1975 İzmir Atatürk Zafer Kupası 4-0

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinden öne çıkan notlar!

EN GOLLÜ MAÇLAR

İki rakip arasında geride kalan 353 maçta, penaltılar hariç en fazla golün atıldığı karşılaşmada sporseverler 9 gol izledi. İnönü Stadı'nda 11 Ağustos 1974'te yapılan TSYD Kupası maçını Beşiktaş 5-4 kazanırken, filelere giden 9 gol, 97 yıllık rekabette bir maçta atılan en fazla gol olarak tarihe geçti.

Beşiktaş ile Fenerbahçe 19 Mayıs 1955'te Atatürk Kupası'nda karşı karşıya gelirken, mücadele 4-4 beraberlikle sonuçlandı. Fenerbahçe, 1 Temmuz 1960'daki Cemal Gürsel Kupası karşılaşmasını ise 6-2 kazandı.

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinden öne çıkan notlar!

GOLCÜLER

Rekabette en fazla golü Beşiktaş'ın efsane kaptanı Hakkı Yeten attı.

Fenerbahçe'ye karşı 58 kez Beşiktaş forması giyen "Baba" lakaplı Hakkı Yeten, 32 kez fileleri havalandırdı.

Sarı-lacivertli ekip adına Beşiktaş'a en fazla golü ise 19 golle Cemil Turan kaydetti.

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinden öne çıkan notlar!

EN ÇOK FORMA GİYENLER

Beşiktaş-Fenerbahçe derbilerinde en çok forma giyen futbolcu unvanı Beşiktaşlı Rıza Çalımbay'a ait.

Rıza Çalımbay, siyah-beyazlı formayla Fenerbahçe karşısında 64 maçta görev yaptı. Bu futbolcuyu 61 maçla Beşiktaşlı Şeref Görkey, 59'ar maçla da Beşiktaşlı Ulvi Güveneroğlu ile Fenerbahçeli Müjdat Yetkiner izliyor.

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinden öne çıkan notlar!

EN ERKEN GOL BOLIC'İN

Beşiktaş-Fenerbahçe rekabetinde bilinen en erken golü Elvir Bolic attı.

İki takım arasında 10 Mart 1996'da İnönü Stadı'nda yapılan lig maçının 21. saniyesinde fileleri havalandıran Fenerbahçeli Bolic, rekabetin kayıtlara geçen en erken golüne imza koydu. Fenerbahçe bu maçı 2-1 kazandı.

Ayrıca, 1991'de "Şifo" lakaplı Beşiktaşlı Mehmet Özdilek, Kadıköy'de 2-2 sonuçlanan lig mücadelesinin 37. saniyesinde sarı-lacivertli ekibin filelerini havalandırdı.

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinden öne çıkan notlar!

İKİ TAKIMDA DA OYNAYANLAR

Rekabetin 97 yıllık geçmişinde iki takım formasını da giyen pek çok futbolcu bulunuyor.

SON DÖNEMDE İKİ TAKIMDA DA OYNAYAN FUTBOLCULAR ŞUNLAR:

Adem İbrahimoğlu, Ali Kemal Denizci, Engin İpekoğlu, Tayfur Havutcu, Feyyaz Uçar, Saffet Sancaklı, Sergen Yalçın, Oktay Derelioğlu, Alpay Özalan, Ahmet Yıldırım, Emre Aşık, Ali Güneş, Tayfun Korkut, Murat Şahin, Mustafa Doğan, Mert Nobre, Fahri Tatan, Tümer Metin, Mehmet Yozgatlı, Rüştü Reçber, Burak Yılmaz, Mehmet Aurelio, Uğur Boral, Egemen Korkmaz, Mamadou Niang, Caner Erkin, Gökhan Gönül, İsmail Köybaşı, Jeremain Lens, Tolgay Arslan, Jose Sosa, Josef de Souza, Mehmet Topal, Salih Uçan.

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinden öne çıkan notlar!

BİR MAÇTA EN ÇOK GOL ATAN FUTBOLCU ZEKİ RIZA SPOREL

Derbi rekabeti tarihinde bir maçta en fazla golü Zeki Rıza Sporel kaydetti.

Şimdiki Ülker Stadı'nın bulunduğu yerde, 18 Haziran 1926'da yapılan rekabetteki ikinci randevuyu Fenerbahçe 4-1 kazanırken, bu özel müsabakada sarı-lacivertlilerin gollerinin tamamını Zeki Rıza Sporel attı.

İLK RESMİ MAÇ BERABERE

Rakipler arasında ilk resmi maç, 12 Kasım 1926'da oynandı.

Taksim Stadı'ndaki İstanbul Ligi maçı golsüz eşitlikle tamamlandı.

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinden öne çıkan notlar!

KENDİ KALESİNE GOL ATANLAR

Beşiktaş-Fenerbahçe maçlarında bazı oyuncular kendi kalelerine gol atma şanssızlığını yaşadı.

Son dönemde oynanan karşılaşmalarda, Beşiktaş'tan Mehmet Ekşi, Recep Çetin, Ulvi Güveneroğlu, Ertuğrul Sağlam, Necip Uysal, Egemen Korkmaz, Dusko Tosic ve Marcelo Guedes, Fenerbahçe'den ise Nejat Barut, Piotr Soczynski, Saffet Akbaş, Dirk Kuyt ve Simon Kjaer kendi kalelerine gol attı.

DİĞER
Son dakika: Dev derbi öncesi çarpıc analiz: "Fenerbahçe için intihar olur"
Hadise, Tarkan, Özcan Deniz, Yıldız Tilbe, Ebru Gündeş yılbaşında paraya para demeyecek! Milyonlarca lira cebe inecek
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor