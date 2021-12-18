Bizim için fırsat!

Kim Min-Jae, Beşiktaş derbisinde taraftara galibiyet armağan ederek zirve yarışını sürdüreceklerini dile getirdi. Kulüp sitesine açıklama yapan Güney Koreli stoper, "Bu sezon ilk kez taraftarımızın önünde böyle büyük bir maç oynayacağız. Galatasaray maçında olduğu gibi onlara galibiyeti armağan ederek yolumuza devam etmek istiyoruz. Beşiktaş maçını bir fırsat olarak görüyoruz, alacağımız galibiyetle birlikte devre arasına kadar kalan tüm maçlarımızı kazanmak için ivmeleneceğimize inanıyoruz" dedi. Puan farkına rağmen şampiyonluk inançlarını koruduklarını da vurgulayan Kim, "Sezonun daha yarısına bile gelmedik, önümüzde daha uzun bir yol var. Bizim yapmamız gereken odağımızı kaybetmemek ve maçlarımızı kazanmak. Taraftarımız bizden desteklerini asla esirgemesin. Onlar inanıyorsa, bize düşen onların bu inancına layık bir mücadele ortaya koymak" ifadelerini kullandı.