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Şampiyonluk istemiştim

Yönetim sözleşmesindeki opsiyonu kullanmayınca Çaykur Rizespor'a giden Gökhan Gönül, "Fenerbahçe'de 1+1 kontratım vardı. Yeni gelen hoca, kendi oyun sistemi ve kendi düşünceleri... Fenerbahçe'ye döndüğümde bir şampiyonluk yaşayıp, futbola veda etme düşüncem vardı." dedi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Aralık 2021 Cuma 06:50
Şampiyonluk istemiştim
Yönetim sözleşmesindeki opsiyonu kullanmayınca Çaykur Rizespor'a giden Gökhan Gönül, "Fenerbahçe'de 1+1 kontratım vardı. Yeni gelen hoca, kendi oyun sistemi ve kendi düşünceleri... Fenerbahçe'ye döndüğümde bir şampiyonluk yaşayıp, futbola veda etme düşüncem vardı. Ancak yaşayamadım" dedi. Gönül, sarı-lacivertli kulübe tekrar dönme konusunda, "Futbolda her şey olabilir, neden olmasın?" diye konuştu.
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