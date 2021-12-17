Şampiyonluk istemiştim

Yönetim sözleşmesindeki opsiyonu kullanmayınca Çaykur Rizespor'a giden Gökhan Gönül, "Fenerbahçe'de 1+1 kontratım vardı. Yeni gelen hoca, kendi oyun sistemi ve kendi düşünceleri... Fenerbahçe'ye döndüğümde bir şampiyonluk yaşayıp, futbola veda etme düşüncem vardı." dedi.
Yönetim sözleşmesindeki opsiyonu kullanmayınca Çaykur Rizespor'a giden Gökhan Gönül, "Fenerbahçe'de 1+1 kontratım vardı. Yeni gelen hoca, kendi oyun sistemi ve kendi düşünceleri... Fenerbahçe'ye döndüğümde bir şampiyonluk yaşayıp, futbola veda etme düşüncem vardı. Ancak yaşayamadım" dedi. Gönül, sarı-lacivertli kulübe tekrar dönme konusunda, "Futbolda her şey olabilir, neden olmasın?" diye konuştu.