Haberler Fenerbahçe Luuk De Jong’a teklif yapacak!

Luuk De Jong’a teklif yapacak!

İspanyol basını, Fenerbahçe'nin Barcelona'da forma giyen Luuk de Jong için teklif yapacağını yazdı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Aralık 2021 Cuma 06:50
Luuk De Jong’a teklif yapacak!
İspanyol basını, Fenerbahçe'nin Barcelona'da forma giyen Luuk de Jong için teklif yapacağını yazdı. Mundo Deportivo'nun haberine göre, sarı-lacivertliler teknik direktör Xavi'nin gözden çıkardığı Hollandalı futbolcu için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi sunacak. 31 yaşındaki golcünün de ara transfer döneminde Fenerbahçe'ye katılmaya sıcak baktığı belirtildi. Barcelona'da bu sezon 11 maçta 1 gol atabilen De Jong, 2019 yazında PSV'den Sevilla'ya 12.5 milyon euro'ya transfer olmuştu. Hollandalı yıldız Sevilla'da geçen sezon 48 maçta 9 gol kaydetti.
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